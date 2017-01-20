النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روبوتات توجيهية ولوحات إلكترونية.. خدمات ذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام

توفرها رئاسة الحرمين الشريفين ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"

تعتني المملكة العربية السعودية بضيوف وقاصدي الحرمين الشريفين، وتوفر سُبل الراحة لهم. وتعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير الخدمات الذكية والتقنية لقاصدي الحرمين الشريفين؛ وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، وذلك ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وفي ظل التطور التكنولوجي، واستخدام المعدات والتقنيات الحديثة التي وُفِّرت بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وفَّرت الرئاسة في الجانب التوجيهي والإرشادي (100) لوحة إرشادية وإلكترونية بالمسجد الحرام وساحاته، بلغات عالمية عدة؛ لإرشاد وتوجيه زوار وقاصدي البيت العتيق نحو المواقع المراد التوجه لها، وكونترات إلكترونية متوافر بها أجهزة لوحية تفاعلية، تحوي إصدارات الهيئة التوعوية والتعليمية، منها (صفة العمرة، إرشادات من الكتاب والسنة، مطوية البركة، مطوية وهديناه النجدين). كما يوجد حول الكونترات بنرات مصممة بخاصية الترميز الإلكتروني لتحميلها من خلال الهواتف الذكية لدى الزوار والقاصدين بالقارئ الإلكتروني (QR) ؛ وذلك لضمان سلامتهم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومواكبة التحول الرقمي بتفعيل التقنية في الخدمات المقدمة للزوار والقاصدين.

الروبوت التوجيهي

ويعمل الروبوت التوجيهي الذكي على توجيه الحجاج والمعتمرين لكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بُعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة.. وكل ذلك يتم عن طريق التحكم بالروبوت عن بُعد.

ويدعم الروبوت التوجيهي ١١ لغة، هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية والهوسا. كما يحتوي الروبوت على شاشة ٢١ بوصة، تعمل باللمس، يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.

ويحتوي الروبوت على 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي، تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة؛ إذ تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عالٍ في الصوت، ومايكروفون بجودة التقاط عالية، تسمح بنقل واضح للصوت. ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية (واي فاي)، بسرعة ٥ جيجا هرتز، تُمكِّن من انتقال سريع وعالٍ للبيانات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
روبوتات توجيهية ولوحات إلكترونية.. خدمات ذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام
سبق

تعتني المملكة العربية السعودية بضيوف وقاصدي الحرمين الشريفين، وتوفر سُبل الراحة لهم. وتعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير الخدمات الذكية والتقنية لقاصدي الحرمين الشريفين؛ وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، وذلك ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وفي ظل التطور التكنولوجي، واستخدام المعدات والتقنيات الحديثة التي وُفِّرت بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وفَّرت الرئاسة في الجانب التوجيهي والإرشادي (100) لوحة إرشادية وإلكترونية بالمسجد الحرام وساحاته، بلغات عالمية عدة؛ لإرشاد وتوجيه زوار وقاصدي البيت العتيق نحو المواقع المراد التوجه لها، وكونترات إلكترونية متوافر بها أجهزة لوحية تفاعلية، تحوي إصدارات الهيئة التوعوية والتعليمية، منها (صفة العمرة، إرشادات من الكتاب والسنة، مطوية البركة، مطوية وهديناه النجدين). كما يوجد حول الكونترات بنرات مصممة بخاصية الترميز الإلكتروني لتحميلها من خلال الهواتف الذكية لدى الزوار والقاصدين بالقارئ الإلكتروني (QR) ؛ وذلك لضمان سلامتهم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومواكبة التحول الرقمي بتفعيل التقنية في الخدمات المقدمة للزوار والقاصدين.

الروبوت التوجيهي

ويعمل الروبوت التوجيهي الذكي على توجيه الحجاج والمعتمرين لكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بُعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة.. وكل ذلك يتم عن طريق التحكم بالروبوت عن بُعد.

ويدعم الروبوت التوجيهي ١١ لغة، هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية والهوسا. كما يحتوي الروبوت على شاشة ٢١ بوصة، تعمل باللمس، يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.

ويحتوي الروبوت على 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي، تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة؛ إذ تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عالٍ في الصوت، ومايكروفون بجودة التقاط عالية، تسمح بنقل واضح للصوت. ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية (واي فاي)، بسرعة ٥ جيجا هرتز، تُمكِّن من انتقال سريع وعالٍ للبيانات.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
01:04 AM

روبوتات توجيهية ولوحات إلكترونية.. خدمات ذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام

توفرها رئاسة الحرمين الشريفين ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
575

تعتني المملكة العربية السعودية بضيوف وقاصدي الحرمين الشريفين، وتوفر سُبل الراحة لهم. وتعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير الخدمات الذكية والتقنية لقاصدي الحرمين الشريفين؛ وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، وذلك ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وفي ظل التطور التكنولوجي، واستخدام المعدات والتقنيات الحديثة التي وُفِّرت بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وفَّرت الرئاسة في الجانب التوجيهي والإرشادي (100) لوحة إرشادية وإلكترونية بالمسجد الحرام وساحاته، بلغات عالمية عدة؛ لإرشاد وتوجيه زوار وقاصدي البيت العتيق نحو المواقع المراد التوجه لها، وكونترات إلكترونية متوافر بها أجهزة لوحية تفاعلية، تحوي إصدارات الهيئة التوعوية والتعليمية، منها (صفة العمرة، إرشادات من الكتاب والسنة، مطوية البركة، مطوية وهديناه النجدين). كما يوجد حول الكونترات بنرات مصممة بخاصية الترميز الإلكتروني لتحميلها من خلال الهواتف الذكية لدى الزوار والقاصدين بالقارئ الإلكتروني (QR) ؛ وذلك لضمان سلامتهم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومواكبة التحول الرقمي بتفعيل التقنية في الخدمات المقدمة للزوار والقاصدين.

الروبوت التوجيهي

ويعمل الروبوت التوجيهي الذكي على توجيه الحجاج والمعتمرين لكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بُعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة.. وكل ذلك يتم عن طريق التحكم بالروبوت عن بُعد.

ويدعم الروبوت التوجيهي ١١ لغة، هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية والهوسا. كما يحتوي الروبوت على شاشة ٢١ بوصة، تعمل باللمس، يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.

ويحتوي الروبوت على 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي، تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة؛ إذ تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عالٍ في الصوت، ومايكروفون بجودة التقاط عالية، تسمح بنقل واضح للصوت. ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية (واي فاي)، بسرعة ٥ جيجا هرتز، تُمكِّن من انتقال سريع وعالٍ للبيانات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,730
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,570
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,854
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,723

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة