"الجبير" يستعرض مجالات التعاون مع وزير الدفاع الياباني

بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

التقى عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، خلال زيارته اليابان اليوم كلاً من وزير الدفاع الياباني تارو كونو، وعضو مجلس المستشارين الياباني ماساهيسا ساتو، والبروفسور هاروتاكا تاكيناكا من المعهد الوطني لدراسة السياسات.

وتم خلال اللقاءات استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات المدير العام لمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، والمستشار بمكتب معاليه إيهاب بن محمد النجار.