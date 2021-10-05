النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القاضي" يفتتح بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021"

تنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد.. نيابة عن "الفيصل"

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، افتتح نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي اليوم الثلاثاء بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021"، والتي تنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكان حفل الافتتاح الذي حضره الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعدد من وكلاء الوزارة، وفاضل النمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، إلى جانب عدد من رؤساء اتحادات دول الفرق المشاركة، قد شهد مرور الفرق المشاركة بالبطولة وممثليها، ثم عرضاً مرئياً بالليزر تضمن أسماء تلك الفرق وعدداً من الفقرات المختلفة والمتنوعة التي واكبت الحفل.


من جانبه قال نائب وزير الرياضة بدر القاضي في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "نسعد اليوم باستضافة المملكة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021" للمرة الثانية على التوالي والتي تأتي امتداداً لجملة من الأحداث والمناسبات الرياضية الدولية المميزة حظيت بلادنا بشرف استضافتها خلال الفترة الماضية، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله –، ومتابعة واهتمام وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وصولاً بمشيئة الله لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتفعيل البرامج والمبادرات النوعية التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة".

وأضاف: "أرحب بكافة الفرق المشاركة في هذه التظاهرة العالمية ببلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في تقديم منافسات رياضية رائعة تعكس حجم التطور الكبير في لعبة كرة اليد على مستوى العالم".

يشار إلى أن هذه البطولة ستُلعب بنظام خروج المغلوب، وبمشاركة 10 أندية من مختلف دول العالم، يأتي في مقدمتها ممثلا المملكة "الدولة المستضيفة" فريقا النور والوحدة، إلى جانب أندية الدحيل القطري، ألبورغ الدنماركي، جامعة سيدني الأسترالي، كال هيت سان فرانسيسكو، بينيروس البرازيلي، الزمالك المصري، وبرشلونة الإسباني، بالإضافة إلى فريق ماغديبورغ الألماني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"القاضي" يفتتح بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021"
سبق

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، افتتح نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي اليوم الثلاثاء بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021"، والتي تنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكان حفل الافتتاح الذي حضره الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعدد من وكلاء الوزارة، وفاضل النمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، إلى جانب عدد من رؤساء اتحادات دول الفرق المشاركة، قد شهد مرور الفرق المشاركة بالبطولة وممثليها، ثم عرضاً مرئياً بالليزر تضمن أسماء تلك الفرق وعدداً من الفقرات المختلفة والمتنوعة التي واكبت الحفل.


من جانبه قال نائب وزير الرياضة بدر القاضي في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "نسعد اليوم باستضافة المملكة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021" للمرة الثانية على التوالي والتي تأتي امتداداً لجملة من الأحداث والمناسبات الرياضية الدولية المميزة حظيت بلادنا بشرف استضافتها خلال الفترة الماضية، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله –، ومتابعة واهتمام وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وصولاً بمشيئة الله لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتفعيل البرامج والمبادرات النوعية التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة".

وأضاف: "أرحب بكافة الفرق المشاركة في هذه التظاهرة العالمية ببلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في تقديم منافسات رياضية رائعة تعكس حجم التطور الكبير في لعبة كرة اليد على مستوى العالم".

يشار إلى أن هذه البطولة ستُلعب بنظام خروج المغلوب، وبمشاركة 10 أندية من مختلف دول العالم، يأتي في مقدمتها ممثلا المملكة "الدولة المستضيفة" فريقا النور والوحدة، إلى جانب أندية الدحيل القطري، ألبورغ الدنماركي، جامعة سيدني الأسترالي، كال هيت سان فرانسيسكو، بينيروس البرازيلي، الزمالك المصري، وبرشلونة الإسباني، بالإضافة إلى فريق ماغديبورغ الألماني.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
10:44 PM

"القاضي" يفتتح بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021"

تنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد.. نيابة عن "الفيصل"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
112

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، افتتح نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي اليوم الثلاثاء بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021"، والتي تنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكان حفل الافتتاح الذي حضره الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعدد من وكلاء الوزارة، وفاضل النمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، إلى جانب عدد من رؤساء اتحادات دول الفرق المشاركة، قد شهد مرور الفرق المشاركة بالبطولة وممثليها، ثم عرضاً مرئياً بالليزر تضمن أسماء تلك الفرق وعدداً من الفقرات المختلفة والمتنوعة التي واكبت الحفل.


من جانبه قال نائب وزير الرياضة بدر القاضي في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "نسعد اليوم باستضافة المملكة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021" للمرة الثانية على التوالي والتي تأتي امتداداً لجملة من الأحداث والمناسبات الرياضية الدولية المميزة حظيت بلادنا بشرف استضافتها خلال الفترة الماضية، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله –، ومتابعة واهتمام وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وصولاً بمشيئة الله لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتفعيل البرامج والمبادرات النوعية التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة".

وأضاف: "أرحب بكافة الفرق المشاركة في هذه التظاهرة العالمية ببلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في تقديم منافسات رياضية رائعة تعكس حجم التطور الكبير في لعبة كرة اليد على مستوى العالم".

يشار إلى أن هذه البطولة ستُلعب بنظام خروج المغلوب، وبمشاركة 10 أندية من مختلف دول العالم، يأتي في مقدمتها ممثلا المملكة "الدولة المستضيفة" فريقا النور والوحدة، إلى جانب أندية الدحيل القطري، ألبورغ الدنماركي، جامعة سيدني الأسترالي، كال هيت سان فرانسيسكو، بينيروس البرازيلي، الزمالك المصري، وبرشلونة الإسباني، بالإضافة إلى فريق ماغديبورغ الألماني.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,257
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,822
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,985
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,475

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة