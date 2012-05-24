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أمانة حائل تغلق 64 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية

دعت الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للتدابير الاحترازية

كثّفت أمانة منطقة حائل أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق "توكلنا".

ونفّذت الفِرَق الرقابية، أمس، 902 جولة تفتيشية في مدينة حائل؛ أسفرت عن إغلاق 64 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما بين تدنٍّ في مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات؛ فضلًا عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية؛ لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها.

وأكدت الأمانة أن جميع المنشآت مُلزَمة بتحديد مواقع وقوف الزبائن من خلال علامات أرضية تضمن التباعد الجسدي، إضافة إلى أهمية تنظيم المرتادين بطريقة تمنع التزاحم.

ودعت الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

أمانة منطقة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة حائل تغلق 64 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية
سبق

كثّفت أمانة منطقة حائل أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق "توكلنا".

ونفّذت الفِرَق الرقابية، أمس، 902 جولة تفتيشية في مدينة حائل؛ أسفرت عن إغلاق 64 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما بين تدنٍّ في مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات؛ فضلًا عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية؛ لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها.

وأكدت الأمانة أن جميع المنشآت مُلزَمة بتحديد مواقع وقوف الزبائن من خلال علامات أرضية تضمن التباعد الجسدي، إضافة إلى أهمية تنظيم المرتادين بطريقة تمنع التزاحم.

ودعت الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
12:37 PM

أمانة حائل تغلق 64 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية

دعت الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للتدابير الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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كثّفت أمانة منطقة حائل أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق "توكلنا".

ونفّذت الفِرَق الرقابية، أمس، 902 جولة تفتيشية في مدينة حائل؛ أسفرت عن إغلاق 64 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما بين تدنٍّ في مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات؛ فضلًا عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية؛ لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها.

وأكدت الأمانة أن جميع المنشآت مُلزَمة بتحديد مواقع وقوف الزبائن من خلال علامات أرضية تضمن التباعد الجسدي، إضافة إلى أهمية تنظيم المرتادين بطريقة تمنع التزاحم.

ودعت الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

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