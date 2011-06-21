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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 8 مساءً

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الروية، على محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 8 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الروية، على محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
10:53 AM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 8 مساءً

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الروية، على محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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