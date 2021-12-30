ضحايا كورونا في 3 دول.. 383 وفاة في ألمانيا و268 بالهند و73 بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ24 الماضية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و109182، بعد تسجيل 42770 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 111602، بعد تسجيل 383 وفاة جديدة.

الهند

أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم، ارتفاع مجمل الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 34.82 مليونًا بعد تسجيل إصابات يومية بلغت 13154.

وقالت الوزارة: إن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 480860، بعد تسجيل 268 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، عن تسجيل 5037 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 625 ألفًا و967 إصابة.

كما أضافت البلاد 73 وفاة؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5455 شخصًا.