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"الجزائية" تحدد موعداً بديلاً لمحاكمة المتهمين "العتيبي" و"التميمي"

لعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل معهما في مكان إقامتها

‬أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيّب المتهم ماجد محمد مستور العتيبي -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1044820262) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 11/ 7/ 1442هـ الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10/ 8/ 1442هـ الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

كما أعلنت المحكمة أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم (1060157052) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11/ 8/ 1442هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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"الجزائية" تحدد موعداً بديلاً لمحاكمة المتهمين "العتيبي" و"التميمي"
سبق

‬أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيّب المتهم ماجد محمد مستور العتيبي -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1044820262) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 11/ 7/ 1442هـ الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10/ 8/ 1442هـ الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

كما أعلنت المحكمة أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم (1060157052) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11/ 8/ 1442هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
04:58 PM

"الجزائية" تحدد موعداً بديلاً لمحاكمة المتهمين "العتيبي" و"التميمي"

لعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل معهما في مكان إقامتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيّب المتهم ماجد محمد مستور العتيبي -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1044820262) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 11/ 7/ 1442هـ الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10/ 8/ 1442هـ الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

كما أعلنت المحكمة أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم (1060157052) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11/ 8/ 1442هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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