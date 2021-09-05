بعد انقطاع عامين.. الحلقات القرآنية الحضورية بالمسجد الحرام تعود اليوم

وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وهذه شروط التسجيل

تعود اليوم الحلقات القرآنية الحضورية في #المسجد_الحرام خلال الفترة المسائية من الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً، بعد انقطاع نحو عامين بسبب #كورونا.

وأكّدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وفقما نقلت قناة الإخبارية، أنها طبّقت الإجراءات الاحترازية الوقائية كافة استعداداً لاستقبال الحضور.

وطالبت الرئاسة الراغبين في حضور الحلقات، ضرورة الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.