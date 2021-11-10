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بمشاركة 4 لاعبين وبالتعاون مع جمعية إيفاء .. الاتفاق يطلق مبادرة "همة بطل "

أطلق نادي الاتفاق ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية مبادرة “همة بطل” بالتعاون مع جمعية إيفاء، وشهدت المبادرة التي انطلقت اليوم الأربعاء، في مقر جمعية إيفاء بالدمام، حضور الرئيس التنفيذي لنادي الاتفاق معاذ العوهلي والمدير العام لجمعية إيفاء رنا طيبة.

وتضمنت المبادرة مشاركة عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق وهم ( هزاع الهزاع، عبدالله الصالح، سعد السلولي، فيصل الغامدي ) وشارك اللاعبون في لعبة كرة المرمى التنافسية مع فريق جمعية إيفاء لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتهدف مبادرة “همة بطل” إلى رفع الاهتمام بالجانب الصحي و النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة 4 لاعبين وبالتعاون مع جمعية إيفاء .. الاتفاق يطلق مبادرة "همة بطل "
سبق

أطلق نادي الاتفاق ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية مبادرة “همة بطل” بالتعاون مع جمعية إيفاء، وشهدت المبادرة التي انطلقت اليوم الأربعاء، في مقر جمعية إيفاء بالدمام، حضور الرئيس التنفيذي لنادي الاتفاق معاذ العوهلي والمدير العام لجمعية إيفاء رنا طيبة.

وتضمنت المبادرة مشاركة عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق وهم ( هزاع الهزاع، عبدالله الصالح، سعد السلولي، فيصل الغامدي ) وشارك اللاعبون في لعبة كرة المرمى التنافسية مع فريق جمعية إيفاء لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتهدف مبادرة “همة بطل” إلى رفع الاهتمام بالجانب الصحي و النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
08:28 PM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
01:38 AM

بمشاركة 4 لاعبين وبالتعاون مع جمعية إيفاء .. الاتفاق يطلق مبادرة "همة بطل "

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أطلق نادي الاتفاق ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية مبادرة “همة بطل” بالتعاون مع جمعية إيفاء، وشهدت المبادرة التي انطلقت اليوم الأربعاء، في مقر جمعية إيفاء بالدمام، حضور الرئيس التنفيذي لنادي الاتفاق معاذ العوهلي والمدير العام لجمعية إيفاء رنا طيبة.

وتضمنت المبادرة مشاركة عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق وهم ( هزاع الهزاع، عبدالله الصالح، سعد السلولي، فيصل الغامدي ) وشارك اللاعبون في لعبة كرة المرمى التنافسية مع فريق جمعية إيفاء لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتهدف مبادرة “همة بطل” إلى رفع الاهتمام بالجانب الصحي و النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,311
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