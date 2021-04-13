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في أول أيام رمضان.. مدني جازان يخالف 70 منشأة تجارية

بهدف تعزيز الجانب الوقائي والتأكد من اكتمال جميع متطلبات السلامة

نفّذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جولات تفتيشية على المنشآت التجارية ومراكز التسوق والمولات، وذلك ضمن حملة السلامة الوقائية لهذا العام في جميع مدن ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الجولات التفتيشية الوقائية، تهدف إلى تعزيز الجانب الوقائي والتأكد من اكتمال جميع متطلبات السلامة وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق وسلامة مخارج الطوارئ، وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت، وسلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية، لتحقيق أعلى درجات السلامة والحد من وقوع الحوادث، ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى المتسوقين.

وأشار العقيد الغامدي إلى أن الجولات التفتيشية شملت 110 مجمعات تجارية ومراكز للتسوق، وأسفرت عن رصد ملاحظات تتعلق بوسائل السلامة الوقائية في (70) منشأة، أبرزها إغلاق مخارج الطوارئ، وعدم صيانة مضخات الحريق، ووجود تمديدات كهربائية عشوائية، وعطل أنظمة الإنذار من الحريق، وتمت إحالة جميع المخالفات إلى لجنة النظر في مخالفات ولوائح الدفاع المدني لتطبيق العقوبات عليها.

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في أول أيام رمضان.. مدني جازان يخالف 70 منشأة تجارية
سبق

نفّذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جولات تفتيشية على المنشآت التجارية ومراكز التسوق والمولات، وذلك ضمن حملة السلامة الوقائية لهذا العام في جميع مدن ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الجولات التفتيشية الوقائية، تهدف إلى تعزيز الجانب الوقائي والتأكد من اكتمال جميع متطلبات السلامة وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق وسلامة مخارج الطوارئ، وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت، وسلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية، لتحقيق أعلى درجات السلامة والحد من وقوع الحوادث، ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى المتسوقين.

وأشار العقيد الغامدي إلى أن الجولات التفتيشية شملت 110 مجمعات تجارية ومراكز للتسوق، وأسفرت عن رصد ملاحظات تتعلق بوسائل السلامة الوقائية في (70) منشأة، أبرزها إغلاق مخارج الطوارئ، وعدم صيانة مضخات الحريق، ووجود تمديدات كهربائية عشوائية، وعطل أنظمة الإنذار من الحريق، وتمت إحالة جميع المخالفات إلى لجنة النظر في مخالفات ولوائح الدفاع المدني لتطبيق العقوبات عليها.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
03:14 PM

في أول أيام رمضان.. مدني جازان يخالف 70 منشأة تجارية

بهدف تعزيز الجانب الوقائي والتأكد من اكتمال جميع متطلبات السلامة

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فهد كاملي - جازان
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نفّذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جولات تفتيشية على المنشآت التجارية ومراكز التسوق والمولات، وذلك ضمن حملة السلامة الوقائية لهذا العام في جميع مدن ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الجولات التفتيشية الوقائية، تهدف إلى تعزيز الجانب الوقائي والتأكد من اكتمال جميع متطلبات السلامة وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق وسلامة مخارج الطوارئ، وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت، وسلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية، لتحقيق أعلى درجات السلامة والحد من وقوع الحوادث، ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى المتسوقين.

وأشار العقيد الغامدي إلى أن الجولات التفتيشية شملت 110 مجمعات تجارية ومراكز للتسوق، وأسفرت عن رصد ملاحظات تتعلق بوسائل السلامة الوقائية في (70) منشأة، أبرزها إغلاق مخارج الطوارئ، وعدم صيانة مضخات الحريق، ووجود تمديدات كهربائية عشوائية، وعطل أنظمة الإنذار من الحريق، وتمت إحالة جميع المخالفات إلى لجنة النظر في مخالفات ولوائح الدفاع المدني لتطبيق العقوبات عليها.

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