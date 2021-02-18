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"نادي الصقور" يقدم دعمًا تشجيعيًا لمواطن كفيف احترف صناعة معدات الصيد

"الطويل": ضرب مثالاً يُحتذى في الإنتاجية والعطاء واستحق التشجيع والرعاية

قدم نادي الصقور السعودي دعمًا ماديًا ومعنويًا للمواطن "خلف بن شمران العطيفي" الذي احترف صناعة شبكة صيد الصقور منتصرًا على كفاف بصره.

وصرّح المتحدث الرسمي لنادي الصقور وليد الطويل بأن هذا الدعم جاء بتوجيهات من سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، في إطار رعاية المواهب الوطنية في مجال أعمال النادي، خصوصًا من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يسهمون في المجالات المختلفة بإبداع وتميز.

وأبان أن المواطن العطيفي أسهم إيجابيًا في خدمة هواية تربية الصقور ورعايتها وضرب مثالاً يُحتذى في الإنتاجية والعطاء واستحق بذلك التشجيع والرعاية.

من جهة أخرى، رفع خلف العطيفي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور - حفظهما الله -، على اهتمامهم بكل ما من شأنه الحفاظ على هواية الآباء والأجداد، كما أزجى الشكر لسمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة النادي لحرصه على رعاية المهتمين بهواية الصيد بالصقور في المملكة وتحقيق أهداف النادي في رعاية هذا الموروث وهواته.

يُذكر أن "العطيفي" بدأ في صناعة "شبكة الصقور" منذ أكثر من 40 عامًا، من منزله بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية، وحقق نجاحًا مشهودًا لجودة منتجه الذي يستخدمه الصقَّارون في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نادي الصقور" يقدم دعمًا تشجيعيًا لمواطن كفيف احترف صناعة معدات الصيد
سبق

قدم نادي الصقور السعودي دعمًا ماديًا ومعنويًا للمواطن "خلف بن شمران العطيفي" الذي احترف صناعة شبكة صيد الصقور منتصرًا على كفاف بصره.

وصرّح المتحدث الرسمي لنادي الصقور وليد الطويل بأن هذا الدعم جاء بتوجيهات من سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، في إطار رعاية المواهب الوطنية في مجال أعمال النادي، خصوصًا من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يسهمون في المجالات المختلفة بإبداع وتميز.

وأبان أن المواطن العطيفي أسهم إيجابيًا في خدمة هواية تربية الصقور ورعايتها وضرب مثالاً يُحتذى في الإنتاجية والعطاء واستحق بذلك التشجيع والرعاية.

من جهة أخرى، رفع خلف العطيفي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور - حفظهما الله -، على اهتمامهم بكل ما من شأنه الحفاظ على هواية الآباء والأجداد، كما أزجى الشكر لسمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة النادي لحرصه على رعاية المهتمين بهواية الصيد بالصقور في المملكة وتحقيق أهداف النادي في رعاية هذا الموروث وهواته.

يُذكر أن "العطيفي" بدأ في صناعة "شبكة الصقور" منذ أكثر من 40 عامًا، من منزله بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية، وحقق نجاحًا مشهودًا لجودة منتجه الذي يستخدمه الصقَّارون في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
11:39 PM

"نادي الصقور" يقدم دعمًا تشجيعيًا لمواطن كفيف احترف صناعة معدات الصيد

"الطويل": ضرب مثالاً يُحتذى في الإنتاجية والعطاء واستحق التشجيع والرعاية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدم نادي الصقور السعودي دعمًا ماديًا ومعنويًا للمواطن "خلف بن شمران العطيفي" الذي احترف صناعة شبكة صيد الصقور منتصرًا على كفاف بصره.

وصرّح المتحدث الرسمي لنادي الصقور وليد الطويل بأن هذا الدعم جاء بتوجيهات من سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، في إطار رعاية المواهب الوطنية في مجال أعمال النادي، خصوصًا من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يسهمون في المجالات المختلفة بإبداع وتميز.

وأبان أن المواطن العطيفي أسهم إيجابيًا في خدمة هواية تربية الصقور ورعايتها وضرب مثالاً يُحتذى في الإنتاجية والعطاء واستحق بذلك التشجيع والرعاية.

من جهة أخرى، رفع خلف العطيفي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور - حفظهما الله -، على اهتمامهم بكل ما من شأنه الحفاظ على هواية الآباء والأجداد، كما أزجى الشكر لسمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة النادي لحرصه على رعاية المهتمين بهواية الصيد بالصقور في المملكة وتحقيق أهداف النادي في رعاية هذا الموروث وهواته.

يُذكر أن "العطيفي" بدأ في صناعة "شبكة الصقور" منذ أكثر من 40 عامًا، من منزله بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية، وحقق نجاحًا مشهودًا لجودة منتجه الذي يستخدمه الصقَّارون في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

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