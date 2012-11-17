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"مدير تعليم الأفلاج" يتقدم 74 مشرفًا لمتابعة سير اختبارات الفصل الأول

جولات ميدانية لمتابعة الأجواء التربوية المهيأة للطلاب ومراحل التصحيح والرصد

تابع مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، اليوم الأربعاء، سير أعمال الاختبارات بمدارس المحافظة، كما قام 74 مشرفًا ومشرفة بجولات ميدانية لمتابعة أعمال الاختبارات ومراحل التصحيح والرصد.

ووقف "آل مغيرة" اليوم على اختبار الطلاب داخل قاعات الامتحانات بثانوية الملك فهد؛ للاطمئنان على سير الاختبارات والأجواء التربوية المهيأة للطلاب؛ فيما يتابع المشرفون والمشرفات سير لجان الاختبارات بمدارس المحافظة بمراحلها المختلفة وتهيئة قاعات الامتحان للطلاب والإجراءات الاحترازية وأعمال الكنترول واستلام وتسليم أوراق اختبار المواد، وتدوين ورصد الدرجات في نظام "نور".

وكانت إدارة التعليم بالأفلاج -ممثلة في قسم الاختبارات والقبول- قد أنهت في وقت مبكر استعداداتها لاختبارات الفصل الأول لهذا العام، بإعداد خطة اشتملت جولات ميدانية يقوم بها المشرفون والمشرفات؛ لمتابعة سير الاختبارات بالمدارس، وتدوين تقارير يومية عن أعمال التصحيح والرصد في نظام "نور".

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"مدير تعليم الأفلاج" يتقدم 74 مشرفًا لمتابعة سير اختبارات الفصل الأول
سبق

تابع مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، اليوم الأربعاء، سير أعمال الاختبارات بمدارس المحافظة، كما قام 74 مشرفًا ومشرفة بجولات ميدانية لمتابعة أعمال الاختبارات ومراحل التصحيح والرصد.

ووقف "آل مغيرة" اليوم على اختبار الطلاب داخل قاعات الامتحانات بثانوية الملك فهد؛ للاطمئنان على سير الاختبارات والأجواء التربوية المهيأة للطلاب؛ فيما يتابع المشرفون والمشرفات سير لجان الاختبارات بمدارس المحافظة بمراحلها المختلفة وتهيئة قاعات الامتحان للطلاب والإجراءات الاحترازية وأعمال الكنترول واستلام وتسليم أوراق اختبار المواد، وتدوين ورصد الدرجات في نظام "نور".

وكانت إدارة التعليم بالأفلاج -ممثلة في قسم الاختبارات والقبول- قد أنهت في وقت مبكر استعداداتها لاختبارات الفصل الأول لهذا العام، بإعداد خطة اشتملت جولات ميدانية يقوم بها المشرفون والمشرفات؛ لمتابعة سير الاختبارات بالمدارس، وتدوين تقارير يومية عن أعمال التصحيح والرصد في نظام "نور".

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
11:08 AM

"مدير تعليم الأفلاج" يتقدم 74 مشرفًا لمتابعة سير اختبارات الفصل الأول

جولات ميدانية لمتابعة الأجواء التربوية المهيأة للطلاب ومراحل التصحيح والرصد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تابع مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، اليوم الأربعاء، سير أعمال الاختبارات بمدارس المحافظة، كما قام 74 مشرفًا ومشرفة بجولات ميدانية لمتابعة أعمال الاختبارات ومراحل التصحيح والرصد.

ووقف "آل مغيرة" اليوم على اختبار الطلاب داخل قاعات الامتحانات بثانوية الملك فهد؛ للاطمئنان على سير الاختبارات والأجواء التربوية المهيأة للطلاب؛ فيما يتابع المشرفون والمشرفات سير لجان الاختبارات بمدارس المحافظة بمراحلها المختلفة وتهيئة قاعات الامتحان للطلاب والإجراءات الاحترازية وأعمال الكنترول واستلام وتسليم أوراق اختبار المواد، وتدوين ورصد الدرجات في نظام "نور".

وكانت إدارة التعليم بالأفلاج -ممثلة في قسم الاختبارات والقبول- قد أنهت في وقت مبكر استعداداتها لاختبارات الفصل الأول لهذا العام، بإعداد خطة اشتملت جولات ميدانية يقوم بها المشرفون والمشرفات؛ لمتابعة سير الاختبارات بالمدارس، وتدوين تقارير يومية عن أعمال التصحيح والرصد في نظام "نور".

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