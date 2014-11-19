حصل المهندس ياسر النازح، صباح اليوم الخميس، على درجة الماجستير في تخصص "الهندسة وإدارة الجودة من جامعة حائل بعد مناقشة رسالته بعنوان: (إمكانية تطبيق منهجية Six Sigma لتحسين جودة البلاغات في وزارة التجارة) ".
"النازح" يحصد الماجستير فى الهندسة من جامعة حائل
حصل المهندس ياسر النازح، صباح اليوم الخميس، على درجة الماجستير في تخصص "الهندسة وإدارة الجودة من جامعة حائل بعد مناقشة رسالته بعنوان: (إمكانية تطبيق منهجية Six Sigma لتحسين جودة البلاغات في وزارة التجارة) ".
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"النازح" يحصد الماجستير فى الهندسة من جامعة حائلصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-18
18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
11:17 PM
"النازح" يحصد الماجستير فى الهندسة من جامعة حائل
حصل المهندس ياسر النازح، صباح اليوم الخميس، على درجة الماجستير في تخصص "الهندسة وإدارة الجودة من جامعة حائل بعد مناقشة رسالته بعنوان: (إمكانية تطبيق منهجية Six Sigma لتحسين جودة البلاغات في وزارة التجارة) ".
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