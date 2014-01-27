"البيئة" تنجز 4 سدود جديدة في الرياض بتكلفة 25.7 مليون ريال

سَعَتُها التخزينية تبلغ 1.5 مليون متر مكعب

أنجزت وزارة البيئة والمياه والزراعة أربعة سدود جديدة في منطقة الرياض، بقيمة إجمالية 25.790.000 ريال، وسعة تخزينية تبلغ نحو 1.511.995 متراً مكعباً؛ بهدف تحقيق استدامة الأمن المائي، وزيادة مساحة حصاد مياه الأمطار، وتعزيز الموارد المائية الجوفية الطبيعية، ودرء خطر السيول والفيضانات.

وأوضحت الوزارة أن مشروعات السدود التي تم إنشاؤها تشمل: سد وادي أسمير، بقيمة 8.936.000 ريال، وطول 174 متراً، وارتفاع 12 متراً، وبسعة تخزينية تبلغ 726.465 متراً مكعباً، ومشروع سد باعج بقيمة 5.989.000 ريال، وطول 207 أمتار، وارتفاع 8 أمتار، وبسعة تخزينية تبلغ 140.030 متراً مكعباً، ومشروع سد النباع بقيمة 5.713.000 ريال، وطول 153 متراً، وارتفاع 9 أمتار، وبسعة تخزينية تبلغ 220.500 متر مكعب، بالإضافة إلى مشروع سد الشعبة بقيمة 5.152.000 ريال، بطول 420 متراً، وارتفاع 6 أمتار، وبسعة تخزينية 425.000 متر مكعب.

وتعمل الوزارة على إنشاء السدود وتطويرها للمحافظة على المياه الجوفية، وتوفير المياه للآبار في المناطق خلف السدود، إضافة إلى تأمين مياه الشرب لبعض المناطق من خلال محطات التنقية المقامة على السدود، وتأمين مياه الري للأغراض الزراعية بالري المباشر للمناطق الزراعية عن طريق مشاريع الري المنظمة، وحماية المدن والقرى من أخطار السيول والفيضانات والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وتنحصر أنواع السدود المقامة في المملكة في أربعة أنواع تشمل: السدود الخرسانية، والسدود الترابية، والسدود الركامية، والسدود الجوفية؛ وذلك لتلائم تضاريس كل منطقة وحجم الأودية فيها.