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تأجيل فتح بوابات سد "وادي قنونا" إلى الأسبوع المقبل

للتأكد من عدم وجود عوائق أو تعدٍ

أعلنت لجنة فتح بوابات سد وادي قنونا، تأجيل فتح بوابات السد إلى الأسبوع المقبل، وذلك حتى اكتمال تمشيط ومسح الوادي والتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعدٍ يغير مجرى الماء، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، والمكونة بناء على طلب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة وموافقة محافظ القنفذة من مركزي سبت الجارة وأحد بني زيد، ولجنة التعديات والدفاع المدني، والبلدية، وفرع وزارة النقل.

وكان من المقرر فتحها اليوم بعد صدور موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لتصريف كمية 15 مليون متر مكعب ولمدة 35 يوماً، بمعدل تصريف 5 م3 بالثانية، بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

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تأجيل فتح بوابات سد "وادي قنونا" إلى الأسبوع المقبل
سبق

أعلنت لجنة فتح بوابات سد وادي قنونا، تأجيل فتح بوابات السد إلى الأسبوع المقبل، وذلك حتى اكتمال تمشيط ومسح الوادي والتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعدٍ يغير مجرى الماء، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، والمكونة بناء على طلب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة وموافقة محافظ القنفذة من مركزي سبت الجارة وأحد بني زيد، ولجنة التعديات والدفاع المدني، والبلدية، وفرع وزارة النقل.

وكان من المقرر فتحها اليوم بعد صدور موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لتصريف كمية 15 مليون متر مكعب ولمدة 35 يوماً، بمعدل تصريف 5 م3 بالثانية، بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
09:48 PM

تأجيل فتح بوابات سد "وادي قنونا" إلى الأسبوع المقبل

للتأكد من عدم وجود عوائق أو تعدٍ

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
0
2,750

أعلنت لجنة فتح بوابات سد وادي قنونا، تأجيل فتح بوابات السد إلى الأسبوع المقبل، وذلك حتى اكتمال تمشيط ومسح الوادي والتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعدٍ يغير مجرى الماء، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، والمكونة بناء على طلب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة وموافقة محافظ القنفذة من مركزي سبت الجارة وأحد بني زيد، ولجنة التعديات والدفاع المدني، والبلدية، وفرع وزارة النقل.

وكان من المقرر فتحها اليوم بعد صدور موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لتصريف كمية 15 مليون متر مكعب ولمدة 35 يوماً، بمعدل تصريف 5 م3 بالثانية، بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

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