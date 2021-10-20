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"فريق الأمن العام" يتوج بطلاً لـ"رالي القصيم"

بعد منافسة شرسة.. وأمير القصيم كرّم أعضاءه

توج الأمير فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود، أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لرالي القصيم، فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية بمناسبة تحقيقه المركز الأول في فئة T3 برالي القصيم 2019م، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل.

وتم تحقيق اللقب بعد منافسةٍ شرسة بين المتسابقين، شارك فيها 90 متسابقاً زادت خبرتهم في سباقات الراليات للبطولة طابعاً أضفى روح التحدي والمنافسة فيما بينهم والتي أكدت على نجاح تنظيم الرالي بالمنطقة.

وكان الامتيازفي ذلك الإنجاز باهراً ليس لقدرة الفريق على تحقيق المراكز المتقدمة فحسب، بل للاستمرار بالمحافظة عليها، بالرغم من وعورة المسارات وصعوبتها وتنوعها واختلافها بين رملية وصلبة.

كما حقق الفريق لقبين آخرين تمثلا في المركز الثاني في فئة الدراجات النارية الصحراوية ذات الأربعة إطارات، والمركز الثالث في فئة TL2، وذلك امتداداً لتحقيقه نتائج إيجابية ومراكز متقدمة في أغلب السباقات التي شارك بها انطلاقاً من رالي حائل 2019 وحتى الوقت الحالي.

ويحظى فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية بدعمٍ لا محدود من مدير الأمن الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ سعياً لتحقيق المزيد من النجاحات بما يواكب تطلعات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ويرتقي بإسم الأمن العام في تلك المحافل الدولية والعالمية.

أمير منطقة القصيم رالي القصيم 2019

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"فريق الأمن العام" يتوج بطلاً لـ"رالي القصيم"
سبق

توج الأمير فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود، أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لرالي القصيم، فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية بمناسبة تحقيقه المركز الأول في فئة T3 برالي القصيم 2019م، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل.

وتم تحقيق اللقب بعد منافسةٍ شرسة بين المتسابقين، شارك فيها 90 متسابقاً زادت خبرتهم في سباقات الراليات للبطولة طابعاً أضفى روح التحدي والمنافسة فيما بينهم والتي أكدت على نجاح تنظيم الرالي بالمنطقة.

وكان الامتيازفي ذلك الإنجاز باهراً ليس لقدرة الفريق على تحقيق المراكز المتقدمة فحسب، بل للاستمرار بالمحافظة عليها، بالرغم من وعورة المسارات وصعوبتها وتنوعها واختلافها بين رملية وصلبة.

كما حقق الفريق لقبين آخرين تمثلا في المركز الثاني في فئة الدراجات النارية الصحراوية ذات الأربعة إطارات، والمركز الثالث في فئة TL2، وذلك امتداداً لتحقيقه نتائج إيجابية ومراكز متقدمة في أغلب السباقات التي شارك بها انطلاقاً من رالي حائل 2019 وحتى الوقت الحالي.

ويحظى فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية بدعمٍ لا محدود من مدير الأمن الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ سعياً لتحقيق المزيد من النجاحات بما يواكب تطلعات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ويرتقي بإسم الأمن العام في تلك المحافل الدولية والعالمية.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
07:33 PM

"فريق الأمن العام" يتوج بطلاً لـ"رالي القصيم"

بعد منافسة شرسة.. وأمير القصيم كرّم أعضاءه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج الأمير فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود، أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لرالي القصيم، فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية بمناسبة تحقيقه المركز الأول في فئة T3 برالي القصيم 2019م، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل.

وتم تحقيق اللقب بعد منافسةٍ شرسة بين المتسابقين، شارك فيها 90 متسابقاً زادت خبرتهم في سباقات الراليات للبطولة طابعاً أضفى روح التحدي والمنافسة فيما بينهم والتي أكدت على نجاح تنظيم الرالي بالمنطقة.

وكان الامتيازفي ذلك الإنجاز باهراً ليس لقدرة الفريق على تحقيق المراكز المتقدمة فحسب، بل للاستمرار بالمحافظة عليها، بالرغم من وعورة المسارات وصعوبتها وتنوعها واختلافها بين رملية وصلبة.

كما حقق الفريق لقبين آخرين تمثلا في المركز الثاني في فئة الدراجات النارية الصحراوية ذات الأربعة إطارات، والمركز الثالث في فئة TL2، وذلك امتداداً لتحقيقه نتائج إيجابية ومراكز متقدمة في أغلب السباقات التي شارك بها انطلاقاً من رالي حائل 2019 وحتى الوقت الحالي.

ويحظى فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية بدعمٍ لا محدود من مدير الأمن الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ سعياً لتحقيق المزيد من النجاحات بما يواكب تطلعات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ويرتقي بإسم الأمن العام في تلك المحافل الدولية والعالمية.

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