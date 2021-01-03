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وزير البيئة يوافق على فتح سد وادي قنونا لتلبية احتياجات المزارعين

لتصريف 15 مليون متر مكعب ولمدة 35 يوماً اعتباراً من الأربعاء المقبل

وافق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على فتح بوابات سد وادي قنونا بمنطقة مكة المكرمة لتصريف 15 مليون متر مكعب اعتباراً من يوم الأربعاء ولمدة 35 يوماً بمعدل تصريف 5 م3 بالثانية؛ بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن السعة التخزينية للسد تبلغ 79.200.000 متر مكعب، وارتفاع السد يبلغ 70 متراً، وعرض المفيض 134 متراً، وبطول 326 متراً.

ويخدم سد وادي قنونا سكان مركز خميس حرب وقراه، وسبت الجارة وقراه، وأحد بني زيد والقرى التابعة له، وحماية الكثير من مراكز وقرى محافظة القنفذة من أخطار السيول.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، وتحرير مجرى الوادي بعدم إقامة عقوم أو عوائق في مجراه، كما دعت المزارعين لتهيئة أراضيهم الزراعية للاستفادة من ري مزارعهم، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل تلك الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير البيئة يوافق على فتح سد وادي قنونا لتلبية احتياجات المزارعين
سبق

وافق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على فتح بوابات سد وادي قنونا بمنطقة مكة المكرمة لتصريف 15 مليون متر مكعب اعتباراً من يوم الأربعاء ولمدة 35 يوماً بمعدل تصريف 5 م3 بالثانية؛ بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن السعة التخزينية للسد تبلغ 79.200.000 متر مكعب، وارتفاع السد يبلغ 70 متراً، وعرض المفيض 134 متراً، وبطول 326 متراً.

ويخدم سد وادي قنونا سكان مركز خميس حرب وقراه، وسبت الجارة وقراه، وأحد بني زيد والقرى التابعة له، وحماية الكثير من مراكز وقرى محافظة القنفذة من أخطار السيول.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، وتحرير مجرى الوادي بعدم إقامة عقوم أو عوائق في مجراه، كما دعت المزارعين لتهيئة أراضيهم الزراعية للاستفادة من ري مزارعهم، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل تلك الحالات.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
09:24 PM

وزير البيئة يوافق على فتح سد وادي قنونا لتلبية احتياجات المزارعين

لتصريف 15 مليون متر مكعب ولمدة 35 يوماً اعتباراً من الأربعاء المقبل

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عبدالله الراجحي - جدة
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وافق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على فتح بوابات سد وادي قنونا بمنطقة مكة المكرمة لتصريف 15 مليون متر مكعب اعتباراً من يوم الأربعاء ولمدة 35 يوماً بمعدل تصريف 5 م3 بالثانية؛ بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن السعة التخزينية للسد تبلغ 79.200.000 متر مكعب، وارتفاع السد يبلغ 70 متراً، وعرض المفيض 134 متراً، وبطول 326 متراً.

ويخدم سد وادي قنونا سكان مركز خميس حرب وقراه، وسبت الجارة وقراه، وأحد بني زيد والقرى التابعة له، وحماية الكثير من مراكز وقرى محافظة القنفذة من أخطار السيول.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، وتحرير مجرى الوادي بعدم إقامة عقوم أو عوائق في مجراه، كما دعت المزارعين لتهيئة أراضيهم الزراعية للاستفادة من ري مزارعهم، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل تلك الحالات.

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