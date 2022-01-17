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في أجواء مثيرة.. شاهد "شبلة سحاب" تخطف "كأس فروسية حائل"

فيما سلّم مدير الميدان الجوائز للجياد الفائزة.. "سباقات وأشواط وجياد"

خطفت "شبلة سحاب" لمالكها زقم حامد القاسم وخيّالها عبدالعزيز الموسى، جائزة الكأس الرئيسي، لسباق ميدان الفروسية بمنطقة حائل، في حفله الثاني عشر لهذا العام؛ وذلك في أجواء مثيرة.

وفاز بالمركز الأول لشوط السباق الأول، الجواد "عون الله" للمالك محمد خلف العنزي بالخيال البراء المحيميدي؛ فيما حقق الجواد "محبوب عزت" المركز الأول في الشوط الثاني للمالك إسطبل الموج والخيال مهدي الحبيل، كما فاز الجواد "عناية المهيمن" بالمركز الأول في سباق الشوط الثالث للمالك راجح هندي الشلاقي بالخيال البراء المحيميدي.

وسلم مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي، الجوائز للجياد الفائزة.

حائل سباق ميدان الفروسية بحائل شبلة سحاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أجواء مثيرة.. شاهد "شبلة سحاب" تخطف "كأس فروسية حائل"
سبق

خطفت "شبلة سحاب" لمالكها زقم حامد القاسم وخيّالها عبدالعزيز الموسى، جائزة الكأس الرئيسي، لسباق ميدان الفروسية بمنطقة حائل، في حفله الثاني عشر لهذا العام؛ وذلك في أجواء مثيرة.

وفاز بالمركز الأول لشوط السباق الأول، الجواد "عون الله" للمالك محمد خلف العنزي بالخيال البراء المحيميدي؛ فيما حقق الجواد "محبوب عزت" المركز الأول في الشوط الثاني للمالك إسطبل الموج والخيال مهدي الحبيل، كما فاز الجواد "عناية المهيمن" بالمركز الأول في سباق الشوط الثالث للمالك راجح هندي الشلاقي بالخيال البراء المحيميدي.

وسلم مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي، الجوائز للجياد الفائزة.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
06:40 PM

في أجواء مثيرة.. شاهد "شبلة سحاب" تخطف "كأس فروسية حائل"

فيما سلّم مدير الميدان الجوائز للجياد الفائزة.. "سباقات وأشواط وجياد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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خطفت "شبلة سحاب" لمالكها زقم حامد القاسم وخيّالها عبدالعزيز الموسى، جائزة الكأس الرئيسي، لسباق ميدان الفروسية بمنطقة حائل، في حفله الثاني عشر لهذا العام؛ وذلك في أجواء مثيرة.

وفاز بالمركز الأول لشوط السباق الأول، الجواد "عون الله" للمالك محمد خلف العنزي بالخيال البراء المحيميدي؛ فيما حقق الجواد "محبوب عزت" المركز الأول في الشوط الثاني للمالك إسطبل الموج والخيال مهدي الحبيل، كما فاز الجواد "عناية المهيمن" بالمركز الأول في سباق الشوط الثالث للمالك راجح هندي الشلاقي بالخيال البراء المحيميدي.

وسلم مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي، الجوائز للجياد الفائزة.

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