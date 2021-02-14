الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان

تصحب بنشاط للرياح النشطة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً.