اختتام التمرين التعبوي الثالث لفرضية مكافحة التلوث بالزيت بجازان

أقيمت على مدار يومين بمشاركة 26 جهة حكومية ومعنية

أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي ختام التمرين التعبوي الثالث لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمقام بمنطقة جازان على مدار يومين بمشاركة 26 جهة حكومية ومعنية.

فيما قدم "الغامدي " شكره لجميع الجهات المشاركة على ما بذلوه من دعم وتنسيق وجهود مقدرة كان لها أكبر الأثر في رفع مستوى الجاهزية للاستجابة ومكافحة التسربات الزيتية أو المواد الضارة الأخرى.