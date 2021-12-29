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أمير الرياض بالنيابة يشدد على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية

أكد على القطاعات المعنية تكثيف الجولات الميدانية لرصد المخالفات

شدد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والسلالات المتحورة منه.

وأكد على القطاعات المعنية في المنطقة كافة بضرورة تكثيف الجولات الميدانية على أماكن التجمعات ورصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية ومنها لبس الكمامة، وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن "المغلقة والمفتوحة" والأنشطة والفعاليات.

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أمير الرياض بالنيابة يشدد على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية
سبق

شدد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والسلالات المتحورة منه.

وأكد على القطاعات المعنية في المنطقة كافة بضرورة تكثيف الجولات الميدانية على أماكن التجمعات ورصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية ومنها لبس الكمامة، وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن "المغلقة والمفتوحة" والأنشطة والفعاليات.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
03:46 PM

أمير الرياض بالنيابة يشدد على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية

أكد على القطاعات المعنية تكثيف الجولات الميدانية لرصد المخالفات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شدد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والسلالات المتحورة منه.

وأكد على القطاعات المعنية في المنطقة كافة بضرورة تكثيف الجولات الميدانية على أماكن التجمعات ورصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية ومنها لبس الكمامة، وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن "المغلقة والمفتوحة" والأنشطة والفعاليات.

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