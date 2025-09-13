لبنان.. رئيس البرلمان يرفض مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة

اتهم رئيس الوزراء المكلف بعدم التعاون

ذكر مكتب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم (الأحد)، أن حزبه يرفض الطريقة، التي يتبعها رئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف أن الحزب لن ينضم على أساس ذلك لمجلس الوزراء؛ لكنه سيتعاون في كل ما يلزم لاستقرار بلاده التي تمر بأزمة.

وأشار مكتب "بري"، في بيان نقلته "رويترز"، إلى انتقادات لطريقة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب في تشكيل الحكومة، من بينها عدم التفاوض.