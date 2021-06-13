المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة تداهم أملج

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة طقس حارة على محافظة أملج بمنطقة تبوك.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية؛ تستمر حتى الساعة الـ4 عصرًا.
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة طقس حارة على محافظة أملج بمنطقة تبوك.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية؛ تستمر حتى الساعة الـ4 عصرًا.
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة طقس حارة على محافظة أملج بمنطقة تبوك.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية؛ تستمر حتى الساعة الـ4 عصرًا.
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة طقس حارة على محافظة أملج بمنطقة تبوك.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية؛ تستمر حتى الساعة الـ4 عصرًا.