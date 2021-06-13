وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية؛ تستمر حتى الساعة الـ4 عصرًا.

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة طقس حارة على محافظة أملج بمنطقة تبوك.

المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة تداهم أملج وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-13 نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة طقس حارة على محافظة أملج بمنطقة تبوك. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية؛ تستمر حتى الساعة الـ4 عصرًا.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 11:46 AM

المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة تداهم أملج حالة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح وتدنيًا في الرؤية





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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة طقس حارة على محافظة أملج بمنطقة تبوك.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية؛ تستمر حتى الساعة الـ4 عصرًا.