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هيونداي تعلن سعر سيارتها الكروس أوفر المرتقبة "إيونيك 5" الكهربائية

أعلنت شركة "هيونداي" المتخصصة في تصنيع السيارات أخيرًا، سعر سيارتها الكروس أوفر المرتقبة "إيونيك 5" الكهربائية، التي تنوي إطلاقها قريبًا في الأسواق العالمية.

وأوضح موقع "إنغادجيت" أن سيارة هيونداي الكهربائية الجديدة سيتم إطلاقها بسعر يبدأ من 39 ألفًا و700 دولار أمريكي، ويصل إلى 54 ألفًا و500 دولار أمريكي.

وستطرح "هيونداي" 3 طرازات من السيارات، بقدرة بطارية تصل إلى 77.4 كيلووات في الساعة، وحد أقصى لها يبلغ 303 ميلًا.

وتبلغ قوة محركات تلك السيارات 168 حصانًا للمحرك ذي الدفع الثنائي؛ فيما تبلغ 320 حصانًا.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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هيونداي تعلن سعر سيارتها الكروس أوفر المرتقبة "إيونيك 5" الكهربائية
سبق

أعلنت شركة "هيونداي" المتخصصة في تصنيع السيارات أخيرًا، سعر سيارتها الكروس أوفر المرتقبة "إيونيك 5" الكهربائية، التي تنوي إطلاقها قريبًا في الأسواق العالمية.

وأوضح موقع "إنغادجيت" أن سيارة هيونداي الكهربائية الجديدة سيتم إطلاقها بسعر يبدأ من 39 ألفًا و700 دولار أمريكي، ويصل إلى 54 ألفًا و500 دولار أمريكي.

وستطرح "هيونداي" 3 طرازات من السيارات، بقدرة بطارية تصل إلى 77.4 كيلووات في الساعة، وحد أقصى لها يبلغ 303 ميلًا.

وتبلغ قوة محركات تلك السيارات 168 حصانًا للمحرك ذي الدفع الثنائي؛ فيما تبلغ 320 حصانًا.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
11:02 AM

هيونداي تعلن سعر سيارتها الكروس أوفر المرتقبة "إيونيك 5" الكهربائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت شركة "هيونداي" المتخصصة في تصنيع السيارات أخيرًا، سعر سيارتها الكروس أوفر المرتقبة "إيونيك 5" الكهربائية، التي تنوي إطلاقها قريبًا في الأسواق العالمية.

وأوضح موقع "إنغادجيت" أن سيارة هيونداي الكهربائية الجديدة سيتم إطلاقها بسعر يبدأ من 39 ألفًا و700 دولار أمريكي، ويصل إلى 54 ألفًا و500 دولار أمريكي.

وستطرح "هيونداي" 3 طرازات من السيارات، بقدرة بطارية تصل إلى 77.4 كيلووات في الساعة، وحد أقصى لها يبلغ 303 ميلًا.

وتبلغ قوة محركات تلك السيارات 168 حصانًا للمحرك ذي الدفع الثنائي؛ فيما تبلغ 320 حصانًا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,508
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,715
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,460
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,405

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