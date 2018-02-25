صورتان تلجمان قطر.. ولغز اختفاء شاحنة المليون ريال.. وضرب "مندوب قطر" بالأحذية.. في أبرز أحداث الأسبوع

إنشاء وكالة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص وبدء تطبيق تحديد السرعات وإيقاف الكاتب "السحيمي"

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث البارزة والمهمة، التي تداولتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بكثافة، وشغلت قطاعات واسعة من الرأي العام. فما بين صورتين عفويتين، جمعتا خادم الحرمين الملك سلمان بالأميرين متعب بن عبدالله والوليد بن طلال، وضرب مندوب قطر في غزة بالأحذية، كانت هناك أحداث أخرى بارزة ومؤثرة، شكلت الأسبوع.

وترصد لكم "سبق" في هذا التقرير أبرز ما جاء.

1- محليًّا:



صورتان عفويتان تلجمان قطر وأذنابها

ألجمت صورتان، التقطتهما عدسات المصورين خلال حفل العرضة السعودية، أفواه القنوات والمواقع الإلكترونية المملوكة لقطر، التي حاولت بشتى الوسائل زرع الشقاق داخل السعودية، ونسج القصص الخيالية حول علاقة الأسرة الحاكمة بعد الإصلاحات التي شهدتها السعودية منتصف نوفمبر الماضي؛ إذ ظهر الأميران متعب بن عبدالله والوليد بن طلال برفقة الملك سلمان في حديث باسم، كما شاركا في العرضة السعودية التي استمرت ساعات.



إنشاء وكالة لتوظيف السعوديين بالقطاع الخاص

وافق مجلس الوزراء على إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص. وتتولى هذه الوكالة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة (الملغاة)، وذلك في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - بعد ظهر الثلاثاء الماضي في قصر اليمامة بمدينة الرياض.



لغز اختفاء شاحنة المليون ريال

استفاق الرأي العام على خبر صادم باختفاء شاحنة، تقل على متنها حمولة "هيل"، تقدر قيمتها بمليون ريال، قادمة من ميناء رابغ إلى جدة. وكانت أصابع الاتهام تتجه نحو سائقها الباكستاني المختفي هو الآخر عن الأنظار دون معرفة مكانه ومصير البضاعة المليونية.

وعلى الرغم من العثور على الشاحنة في محافظة بحرة إلا أنه لم يتم العثور حتى الآن على شحنة "الهيل". وما زالت الجهات الأمنية في جدة تكثف بحثها للعثور على البضاعة.



إيقاف الكاتب محمد السحيمي

أصدرت وزارة الثقافة والإعلام قرارًا بإيقاف الكاتب محمد السحيمي، وإحالته للتحقيق أمام لجنة النظر في ضبط المخالفات الإعلامية بالوزارة؛ وذلك بعد أن تحدث في قناة mbc عن الأذان والمساجد بكلام لا يليق، ودعا إلى تقليص عدد المساجد؛ وهو الأمر الذي سجّل موجة واسعة من الانتقادات والمطالبات بإيقافه ومحاسبته.



بدء تطبيق إعادة تحديد السرعات على الطرق

شرعت القوات الخاصة لأمن الطرق يوم الاثنين الماضي في إعادة الحد الأقصى للسرعات على 8 طرق من الطرق السريعة، وذلك بسرعات 140 كلم في الساعة للمركبات الصغيرة، و100 كلم في الساعة للحافلات، و80 كلم في الساعة للشاحنات.

كما بدأت في تركيب اللوحات الإرشادية التي تبيّن وتحدد البداية والنهاية للسرعات الواجب التقيد بها على الطرق التي سيتم إعادة تحديد السرعات فيها.



حادث "اليرموك" البشع

حادث بشع عاشته محافظة "أبو عريش" يوم الاثنين الماضي؛ إذ تعرض فريق دراجات اليرموك الهوائية بالمحافظة لحادث، أودى بحياة 4 من الدراجين، وأصاب 6 آخرين بإصابات خطيرة أثناء ممارستهم تدريباتهم اليومية. وبينت مصادر "سبق" أن الحادث تسببت به سيارة من نوع هايلكس بقيادة شاب (غير مؤهل للقيادة)؛ إذ قام بدهس مجموعة من الدراجين على الطريق الزراعي المؤدي إلى قرية كعلول، وعددهم ١٧، أثناء قيامهم بأداء تمرين بطريق زراعي، وفوجئ بهم قائد المركبة لوجود منحنى، إضافة لكثافة الأشجار بالطريق.



أكثر من 8 تهم للمتعدي في "فتاة زفة جازان"

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل التحقيقات في قضية "فتاة الزفة" على مسرح القرية التراثية بجازان، مبينة أن صاحب الفرقة يواجه أكثر من ثماني تهم. فيما تبين من التحقيقات أن أسرة الفتاة لم تكن تعلم ببرنامج حفل التوديع؛ إذ كان مفاجئًا لهم.

وأوضحت المصادر أن التهم التي تم توجيهها لصاحب الفرقة الذي كان يسير ممسكًا بيد الفتاة هي أكثر من ثماني تهم، أدين فيها، وتجري إحالته للنيابة العامة على ضوئها، ومنها: القيام بدور مسؤول القرية التراثية في إقامة حفل مخل بالآداب العامة، وإثارة الرأي العام عبر مقطع فيديو تحدى القرارات الصادرة بحقه، والإمساك بيد الفتاة وهي بكامل زينتها والصعود بها للمسرح، وكذلك إحضار الفتاة لمسرح دون تصريح، وتمكين الفتاة من الرقص في منظر خادش مع أشخاص لا يمتون لها بصلة، وعدم وجود تصريح خاص بالفعالية من وزارة الثقافة والإعلام وهيئة السياحة، والإخلال بالذوق العام من خلال إظهار الفتاة بكامل زينتها، ومخالفة الشرع الحكيم فيما حدث على خلفية الفعالية.



القبض على قائد الحافلة "غير المتزن"

أعلنت الإدارة العامة للمرور ‏القبض على قائد الحافلة الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقوم بتصرفات غريبة أثناء نقله عددًا من الركاب، وبيّنت أنه تم ضبطه بعد عمليات تحرٍّ وتنسيق بين مرور الرياض والعاصمة المقدسة، مشيرة إلى أنه مقيم باكستاني.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد حافلة على أحد الطرق وهو يقوم بتصرفات غير متزنة معرضًا حياة الركاب والسائقين للخطر؛ وطالبوا بضبطه، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، وهو ما تحقق بالفعل.



اتجاه نحو تطبيق التصنيف الإجباري للموظفين

علمت "سبق" من مصادرها المطلعة بأن وزارة الخدمة المدنية تستعد لإبلاغ الجهات الحكومية للبدء بتطبيق التصنيف الإجباري في لائحة إدارة الأداء الوظيفي للموظفين، بعد أن تزويدها بالنسب المئوية المحددة لكل فئة بالتصنيف.

ووفقًا لهذه المصادر فإنه طبقًا للائحة إدارة الأداء فإنه يتم تصنيف الموظفين، وتوزيعهم بشكل إجباري على خمس فئات مختلفة؛ وذلك لتحديد المتميزين منهم ومنخفضي الأداء. ويتم تحديد النسبة المئوية لكل فئة بناء على تعميم سنوي، تصدره وزارة الخدمة المدنية.



القبض على مدعي علاج الجلطات

ألقت قوات الأمن القبض على آسيويَّيْن، وإحالتهما للنيابة العامة؛ لادعائهما قدرتهما على علاج أنواع من الجلطات، وغيرها. وأهابت الصحة بجميع المرضى وذويهم لعدم الانسياق خلف هذه الدعايات التي تهدف إلى استغلال حاجتهم الماسة للشفاء السريع، وأخذ أموالهم دون علاجهم، وقد يقوم هؤلاء المدعون بإلحاق الضرر بالمرضى.. موجهة الدعوة للمرضى لزيارة أطبائهم في المستشفيات، أو من خلال قنوات الوزارة الرسمية، وكذلك التواصل مع ٩٣٧ أو تطبيق "صحة" لخدمتهم، وتقديم الاستشارات الطبية لهم، مع أهمية التعاون مع الوزارة، والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة.



حكم نهائي نافذ ضد الصندوق العقاري

أصدرت محكمة بريدة الاثنين الماضي حُكمًا نهائيًّا نافذًا ضد الصندوق العقاري؛ إذ اكتسب عدد 65 متضررًا حكمًا قطعيًّا لصالحهم، وذلك بعدم استئناف الصندوق العقاري على هذه الأحكام. ويلزم الحكم الصندوق العقاري بإلغاء قراره السلبي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وذلك بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله وفقًا للإجراءات المعمول بها سابقًا قبل تنظيم الدعم السكني.

الجدير بالذكر أن أول حكم صدر للمتضررين كان في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الابتدائية في تاريخ 25/ 2/ 1439 لعدد 60 متضررًا، وآخر حكم صدر الاثنين الماضي في محاكم عدة، منها الدمام وبريدة والمدينة المنورة وأبها.



سَحْب السيارتين

وجّه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بتقديم سَحب على سيارتين في كل مباراة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين المتبقية ومباريات كأس الملك. وبدأت بالفعل عملية السحب من خلال مباراة الاتفاق والقادسية في دوري المحترفين الأربعاء الماضي.

2- إقليميًّا وعالميًّا:



ضرب مندوب قطر بالأحذية

تعرَّض المندوب القطري للطرد في غزة بعد زيارته مستشفى الشفاء. وأظهرت تسجيلات تلفزيونية غضب العاملين في المستشفى من السفير محمد العمادي؛ إذ رموه بالأحذية، ومزقوا علم قطر، ونزعوا شعارات المساعدات القطرية.

وكان السفير القطري ينوي عقد مؤتمر صحفي قبل أن يتعرض للهجوم. وبرر المهاجمون فعلتهم بأن المساعدات القطرية غير حقيقية، وتهدف إلى تعزيز الانقسام الفلسطيني.

وكان السفير قد أفصح عن أن مساعدات وصلت للقطاع بقيمة تسعة ملايين دولار، وهو ما أثار حفيظة المواطنين الذين تساءلوا: "أين هي مساعدات قطر المزعومة؟".



دبلوماسي قطري يعترف بزيارة إسرائيل 20 مرة!

اعترف دبلوماسي قطري بقيامه بزيارات رسمية سرية لإسرائيل منذ 2014، مبينًا أن هناك تنسيقًا قطريًّا - إسرائيليًّا مستمرًّا. وبيّن السفير محمد العمادي في مقابلة مع وكالة "رويترز" أن قطر تساعد إسرائيل على تجنب حرب أخرى في غزة بتحويل أموال إغاثة للفلسطينيين الفقراء بمباركة من واشنطن. واصفًا التعاون بأنه دليل على نأي الدوحة بنفسها عن حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال هذه التصريحات لرويترز في مقابلة بالقدس بعد أن اجتمع مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي ومسؤولين في الأمن. وذكر أيضًا في المقابلة أنه زار إسرائيل 20 مرة منذ 2014، وكانت الزيارات سرية في السابق، لكنها لم تعد على هذا النحو الآن.



"الغوطة الشرقية" تصرخ وتتألم

تعيش الغوطة الشرقية في جحيم منذ الأسبوع الماضي إثر القصف العنيف والغاشم من قوات الأسد للمنطقة السورية. ورصدت كاميرات الصحافة والتلفزيون المآسي التي يعيشها أهل المنطقة تحت القصف الشديد من قِبل النظام، فالناس فيها إما يركضون لإيجاد ملاذ آمن، أو أطفال يتوسلون لقمة طعام، أو آباء وأمهات يقبّلون أطفالهم لتوديعهم.



قطر مهددة بسحب استضافة كأس العالم

كشفت مجلة فوكس الألمانية نية الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب تنظيم مونديال كأس العالم ٢٠٢٢ من دولة قطر بسبب انتشار العديد من الفضائح حول كسبها حق التنظيم. وقالت المجلة إن السبب يعود إلى انتشار العديد من الفضائح حول قضية استضافة كأس العالم، وشراء الإمارة الخليجية أصوات أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا.

وأضافت: سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعادة النظر، واتخاذ القرار المناسب نهاية الصيف القادم.

ووفقًا للأوساط المحيطة فسوف تخسر قطر حق بث ونقل مباريات كأس العالم لعام ٢٠١٨. بل أكثر من ذلك؛ إذ تشير المعلومات أيضًا إلى أن استضافة بطولة ٢٠٢٢ ستكون من نصيب الولايات المتحدة أو إنجلترا.



القيادة الإماراتية تستقبل "ابن سحيم"

استقبل الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني والوفد المرافق له في زيارتهم للإمارات.

ورحب سموهما بالشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في بلده الثاني، وأكدا العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين. من جانبه، هنأ الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني سموهما بعودة الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان سالمًا معافى إلى الإمارات، وبارك للشيخ زايد بن حمدان عودته بعد رحلة العلاج التي تكللت بالشفاء.