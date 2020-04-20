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"الصحة" : تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 10484 (إنفوجرافيك)

نادي الصقور السعودي يطرح مبادرة لدعم الصقارين في المملكة

مساندة للجهود الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة ضد "كورونا"

أعلن نادي الصقور السعودي عن مبادرة لدعم الصقارين ومرابط الصقور في المملكة، تمثلت في توفير وتوصيل غذاء الصقور للمستفيدين، بالتعاون مع شركة مزارع "أسترا" بأسعار مخفضة وتوصيل مجاني.

وتهدف المبادرة إلى دعم الجهود الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة لمواجهة فيروس "كورونا"، حيث يحصل الصقارون على غذاء صقورهم بأسعار مناسبة دون الحاجة للتنقل.

وأضاف النادي في إعلانه عن المبادرة: دعماً للصقارين ولأجل سلامتهم ندعوهم للبقاء في بيوتهم، وبتعاوننا مع مزارع "أسترا" سيصلهم غذاء صقورهم إلى منازلهم ومرابط صقورهم.

وأردف: خدمات التوصيل المجاني داخل المدن يكون خلال 12- 24 ساعة، في حين يستغرق التوصيل خارج المدن 24- 36 ساعة.

وشملت المدن التي تغطيها المبادرة كل من: "الرياض - جدة - المدينة المنورة - الدمام - تبوك - الجبيل - الأحساء - حفر الباطن - مكة المكرمة - الطائف - ينبع - رابغ - المجمعة - القصيم - حائل - سكاكا، وما حولها".

نادي الصقور السعودي مبادرة لدعم الصقارين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نادي الصقور السعودي يطرح مبادرة لدعم الصقارين في المملكة
سبق

أعلن نادي الصقور السعودي عن مبادرة لدعم الصقارين ومرابط الصقور في المملكة، تمثلت في توفير وتوصيل غذاء الصقور للمستفيدين، بالتعاون مع شركة مزارع "أسترا" بأسعار مخفضة وتوصيل مجاني.

وتهدف المبادرة إلى دعم الجهود الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة لمواجهة فيروس "كورونا"، حيث يحصل الصقارون على غذاء صقورهم بأسعار مناسبة دون الحاجة للتنقل.

وأضاف النادي في إعلانه عن المبادرة: دعماً للصقارين ولأجل سلامتهم ندعوهم للبقاء في بيوتهم، وبتعاوننا مع مزارع "أسترا" سيصلهم غذاء صقورهم إلى منازلهم ومرابط صقورهم.

وأردف: خدمات التوصيل المجاني داخل المدن يكون خلال 12- 24 ساعة، في حين يستغرق التوصيل خارج المدن 24- 36 ساعة.

وشملت المدن التي تغطيها المبادرة كل من: "الرياض - جدة - المدينة المنورة - الدمام - تبوك - الجبيل - الأحساء - حفر الباطن - مكة المكرمة - الطائف - ينبع - رابغ - المجمعة - القصيم - حائل - سكاكا، وما حولها".

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
03:32 PM

نادي الصقور السعودي يطرح مبادرة لدعم الصقارين في المملكة

مساندة للجهود الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة ضد "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن نادي الصقور السعودي عن مبادرة لدعم الصقارين ومرابط الصقور في المملكة، تمثلت في توفير وتوصيل غذاء الصقور للمستفيدين، بالتعاون مع شركة مزارع "أسترا" بأسعار مخفضة وتوصيل مجاني.

وتهدف المبادرة إلى دعم الجهود الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة لمواجهة فيروس "كورونا"، حيث يحصل الصقارون على غذاء صقورهم بأسعار مناسبة دون الحاجة للتنقل.

وأضاف النادي في إعلانه عن المبادرة: دعماً للصقارين ولأجل سلامتهم ندعوهم للبقاء في بيوتهم، وبتعاوننا مع مزارع "أسترا" سيصلهم غذاء صقورهم إلى منازلهم ومرابط صقورهم.

وأردف: خدمات التوصيل المجاني داخل المدن يكون خلال 12- 24 ساعة، في حين يستغرق التوصيل خارج المدن 24- 36 ساعة.

وشملت المدن التي تغطيها المبادرة كل من: "الرياض - جدة - المدينة المنورة - الدمام - تبوك - الجبيل - الأحساء - حفر الباطن - مكة المكرمة - الطائف - ينبع - رابغ - المجمعة - القصيم - حائل - سكاكا، وما حولها".

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