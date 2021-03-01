النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سُحب تتشكّل وأمطار قد تهطل هنا.. "المسند": استقرار جوي والرياح متقلبة

قال: وفق الاستقراء التاريخي فإن مارس الأكثر أمطاراً في الوسطى بعد أبريل

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الأجواء مستقرة بوجه عام في معظم المناطق، وقد تتشكّل السحب على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير و #الباحة، وربما تهطل منها بعض الأمطار.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح متقلبة ونشطة؛ قد تثير #الغبار في شمالي #الشرقية، وتكون الرياح غربية نشطة؛ قد تثير بعض الغبار في #عسير #الباحة و #نجران".

وتابع: "وفق الاستقراء المناخي (التاريخي)، فإن شهر #مارس يُعد الأكثر أمطاراً في المنطقة الوسطى بعد شهر #أبريل".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، نجران، الرياض، الشرقية).

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سُحب تتشكّل وأمطار قد تهطل هنا.. "المسند": استقرار جوي والرياح متقلبة
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الأجواء مستقرة بوجه عام في معظم المناطق، وقد تتشكّل السحب على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير و #الباحة، وربما تهطل منها بعض الأمطار.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح متقلبة ونشطة؛ قد تثير #الغبار في شمالي #الشرقية، وتكون الرياح غربية نشطة؛ قد تثير بعض الغبار في #عسير #الباحة و #نجران".

وتابع: "وفق الاستقراء المناخي (التاريخي)، فإن شهر #مارس يُعد الأكثر أمطاراً في المنطقة الوسطى بعد شهر #أبريل".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، نجران، الرياض، الشرقية).

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
09:58 AM

سُحب تتشكّل وأمطار قد تهطل هنا.. "المسند": استقرار جوي والرياح متقلبة

قال: وفق الاستقراء التاريخي فإن مارس الأكثر أمطاراً في الوسطى بعد أبريل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
6,594

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الأجواء مستقرة بوجه عام في معظم المناطق، وقد تتشكّل السحب على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير و #الباحة، وربما تهطل منها بعض الأمطار.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح متقلبة ونشطة؛ قد تثير #الغبار في شمالي #الشرقية، وتكون الرياح غربية نشطة؛ قد تثير بعض الغبار في #عسير #الباحة و #نجران".

وتابع: "وفق الاستقراء المناخي (التاريخي)، فإن شهر #مارس يُعد الأكثر أمطاراً في المنطقة الوسطى بعد شهر #أبريل".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، نجران، الرياض، الشرقية).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,560
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,834
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,385
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,911

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة