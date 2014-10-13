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اختتام دورة كرزما الظهورالإعلامي بمعهد التوثيق الوطني بجدة

تناولت 21 علامة تميز الشخصية الإعلامية ونصائح الظهور التلفزيوني

اختتمت مساء أمس دورة كرزما الظهور الإعلامي للمدرب الدكتور ماجد بن جعفر الغامدي والتي عقدت بفندق أصيلة بجدة واستمرت 6 ساعات بتنظيم من جوري هيف القحطاني مديرة معهد التوثيق الوطني للتدريب.

وتناولت الدورة مميزات الشخصية الكاريزماتية والسمات الشخصية للإعلامي الناجح ‏وذكر المدرب 21 علامة تميز الشخصية الكاريزماتيكية كما تطرق إلى عدة نصائح للظهور التلفزيوني والحيل الإعلامية.

وفصّل "الغامدي" في شرحها الذي قدمه مفهوم الحضور الإعلامي قبل وأثناء وبعد وتطرق إلى كيفية التأثير في الجمهور وصناعة المحتوى ومهارات توجيه الرأي العام، إضافة إلى القواعد السبعة الذهبية للظهور الإعلامي.

وتطرق "الغامدي" من خلال الدورة إلى المحتوى في الشبكات الإعلامية وأهمية الإعلام الجديد.

وفي ختام الدورة قام المدرب بالإجابة عن أسئلة واستفسارات المتدربين وتوظيف الإجابات بشكل عملي واحترافي لخدمة محاور الدورة في جو ساده الإيجابية والألفة بعدها تم تسليم الشهادات كما حرص المتدربون على تبادل الحوارات الجانبية مع المدرب.

دورة كرزما الظهور الإعلامي

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اختتام دورة كرزما الظهورالإعلامي بمعهد التوثيق الوطني بجدة
سبق

اختتمت مساء أمس دورة كرزما الظهور الإعلامي للمدرب الدكتور ماجد بن جعفر الغامدي والتي عقدت بفندق أصيلة بجدة واستمرت 6 ساعات بتنظيم من جوري هيف القحطاني مديرة معهد التوثيق الوطني للتدريب.

وتناولت الدورة مميزات الشخصية الكاريزماتية والسمات الشخصية للإعلامي الناجح ‏وذكر المدرب 21 علامة تميز الشخصية الكاريزماتيكية كما تطرق إلى عدة نصائح للظهور التلفزيوني والحيل الإعلامية.

وفصّل "الغامدي" في شرحها الذي قدمه مفهوم الحضور الإعلامي قبل وأثناء وبعد وتطرق إلى كيفية التأثير في الجمهور وصناعة المحتوى ومهارات توجيه الرأي العام، إضافة إلى القواعد السبعة الذهبية للظهور الإعلامي.

وتطرق "الغامدي" من خلال الدورة إلى المحتوى في الشبكات الإعلامية وأهمية الإعلام الجديد.

وفي ختام الدورة قام المدرب بالإجابة عن أسئلة واستفسارات المتدربين وتوظيف الإجابات بشكل عملي واحترافي لخدمة محاور الدورة في جو ساده الإيجابية والألفة بعدها تم تسليم الشهادات كما حرص المتدربون على تبادل الحوارات الجانبية مع المدرب.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
11:57 PM

اختتام دورة كرزما الظهورالإعلامي بمعهد التوثيق الوطني بجدة

تناولت 21 علامة تميز الشخصية الإعلامية ونصائح الظهور التلفزيوني

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اختتمت مساء أمس دورة كرزما الظهور الإعلامي للمدرب الدكتور ماجد بن جعفر الغامدي والتي عقدت بفندق أصيلة بجدة واستمرت 6 ساعات بتنظيم من جوري هيف القحطاني مديرة معهد التوثيق الوطني للتدريب.

وتناولت الدورة مميزات الشخصية الكاريزماتية والسمات الشخصية للإعلامي الناجح ‏وذكر المدرب 21 علامة تميز الشخصية الكاريزماتيكية كما تطرق إلى عدة نصائح للظهور التلفزيوني والحيل الإعلامية.

وفصّل "الغامدي" في شرحها الذي قدمه مفهوم الحضور الإعلامي قبل وأثناء وبعد وتطرق إلى كيفية التأثير في الجمهور وصناعة المحتوى ومهارات توجيه الرأي العام، إضافة إلى القواعد السبعة الذهبية للظهور الإعلامي.

وتطرق "الغامدي" من خلال الدورة إلى المحتوى في الشبكات الإعلامية وأهمية الإعلام الجديد.

وفي ختام الدورة قام المدرب بالإجابة عن أسئلة واستفسارات المتدربين وتوظيف الإجابات بشكل عملي واحترافي لخدمة محاور الدورة في جو ساده الإيجابية والألفة بعدها تم تسليم الشهادات كما حرص المتدربون على تبادل الحوارات الجانبية مع المدرب.

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