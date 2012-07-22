التكنولوجيا في خدمة الحجيج.. كيف سخرت المملكة التقنية لمساعدة ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم؟

أثبتت عدد من التطبيقات الذكية على الهواتف الجوالة حضورها في حج هذا العام 1442هـ، فكانت خير معين للحاج ولرجل الأمن والمكلفين والقائمين على شؤون الحجاج، وأضحت لا غنى عنها في المشاعر المقدسة. فقد طوعت المملكة وأجهزتها الحكومية المختلفة التكنولوجيا من خلال تطبيقات الجوال وحسابات التواصل الاجتماعي؛ لمساعدة ضيوف الرحمن، وتسهيل أداء مناسكهم بسهولة ويسر، وهو الأمر الذي لاقى إشادة وترحيبًا واسعًا من الحجاج الذين استفادوا بتلك الخدمات الرقمية المميزة. وفي التقرير التالي تستعرض "سبق" عددًا من أبرز تلك التطبيقات ونبذة موجزة عنها: حساب "اسأل الحج" حساب رسمي تابع لوزارة الحج والعمرة على "تويتر"؛ وذلك للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الخاصة بحج عام 1442هـ، ويشمل الإجابة عن كل ما يتعلق بإجراءات الحج، وطريقة التسجيل، وإصدار التصاريح، وإلغاء الحجوزات، كما يتيح التعرف على البروتوكولات الصحية، والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بالسكن الإعاشة، والتنقل. توكلنا يعمل التطبيق، الذي أطلقته وطورته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، على مساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره. ومن بين الخدمات التي يقدمها التطبيق فيما يخص الحج والحجاج، خدمة التحقق من تصريح الحج، والحالة الصحية للحجاج، ويمكن للحاج استعراض البيانات الخاصة بتصريحه وتفاصيله من خلال قائمة التصاريح. تنقل يعد هذا التطبيق وسيلة سهلة لمساعدة الحجاج في حجز العربات الكهربائية والعادية لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام، وذلك من خلال هواتفهم الذكية. ويمتاز التطبيق بكونه يتيح آلية الحجز المسبق، ويقلل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات، ما يحقق التباعد الآمن بين الحجاج، ويوفر للمستخدم الدفع الائتماني، وكذلك الدفع عند الاستلام في خدمة تتوافر على مدار الساعة. مناسكنا يقدم التطبيق حزمة من الخدمات على الأجهزة الذكية التي يحتاج إليها ضيوف الرحمن من الحجاج والعمّار والزوار خلال رحلتهم في المشاعر المقدسة، ويتعرف من خلاله الحاج على أوقات التفويج، ورمي الجمرات، وتحرك الحافلات، وأوقات الذهاب إلى الحرم لأداء الصلاة. ويدعم التطبيق سبع لغات، هي اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأردو، والتركية، والملايو، والبنقالية، كما يقدم التطبيق خصائص عدة، كخرائط مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، وجدة، وتحتوي تلك الخرائط على مجموعة كبيرة من المواقع التي تهم الضيف الكريم خلال رحلته مصنفة وسهلة الاستخدام. بنان وهو تطبيق متطور مخصص للجهات الأمنية ولرجال الأمن، ويعمل على التثبت من هوية الحجاج بوساطة بصمة الإصبع والوجه، وتسهيل دخولهم إلى الأماكن المكتظة، أو في حالة وجود حالات مرض، أو فقدان الأوراق الثبوتية. اسعفني يعمل التطبيق الذكي على مساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة، واستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية بـ6 لغات من خلال الهلال الأحمر، ويتيح التطبيق للحجاج إمكانية استدعاء فرقة إسعافية قريبة منه، ويتم طلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومنه يتم معرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع صاحب البلاغ. ويتيح أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من الحاج وأرقام الطوارئ للجهات الإغاثية الأخرى القريبة منه، كما يدعم التطبيق أيضا فئة ذوي الاحتياجات الخاصّة من الصم والبكم لتقديم البلاغات من خلال إرسال رسالة استغاثة أو طلب الخدمة الإسعافية دون الحاجة إلى إجراء أي مكالمة مع غرفة العمليات. مصحف الحرمين يقدم التطبيق الخاص بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين نسخة عالية الدقة من تلك المعتمدة لطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة برواية حفص عن عاصم بـ5 لغات هي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والإندونيسية، ويتوقع تحديثه ليصبح بعشر لغات عالمية. ويتضمن التطبيق تلاوات لأئمة الحرم الحاليين والسابقين، ويحتوي على التفسير الميسر للقرآن، كما يحتوي على محرك بحث دقيق في ألفاظ القرآن وتراكيبه، ويدعم نمط القراءة الليلية الذي يساعد على راحة العينين، خصوصًا في الأماكن المظلمة.

التكنولوجيا في خدمة الحجيج.. كيف سخرت المملكة التقنية لمساعدة ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم؟ ياسر نجدي سبق 2021-07-22 أثبتت عدد من التطبيقات الذكية على الهواتف الجوالة حضورها في حج هذا العام 1442هـ، فكانت خير معين للحاج ولرجل الأمن والمكلفين والقائمين على شؤون الحجاج، وأضحت لا غنى عنها في المشاعر المقدسة.



فقد طوعت المملكة وأجهزتها الحكومية المختلفة التكنولوجيا من خلال تطبيقات الجوال وحسابات التواصل الاجتماعي؛ لمساعدة ضيوف الرحمن، وتسهيل أداء مناسكهم بسهولة ويسر، وهو الأمر الذي لاقى إشادة وترحيبًا واسعًا من الحجاج الذين استفادوا بتلك الخدمات الرقمية المميزة.



وفي التقرير التالي تستعرض "سبق" عددًا من أبرز تلك التطبيقات ونبذة موجزة عنها:



حساب "اسأل الحج"

حساب رسمي تابع لوزارة الحج والعمرة على "تويتر"؛ وذلك للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الخاصة بحج عام 1442هـ، ويشمل الإجابة عن كل ما يتعلق بإجراءات الحج، وطريقة التسجيل، وإصدار التصاريح، وإلغاء الحجوزات، كما يتيح التعرف على البروتوكولات الصحية، والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بالسكن الإعاشة، والتنقل.



توكلنا

يعمل التطبيق، الذي أطلقته وطورته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، على مساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره.



ومن بين الخدمات التي يقدمها التطبيق فيما يخص الحج والحجاج، خدمة التحقق من تصريح الحج، والحالة الصحية للحجاج، ويمكن للحاج استعراض البيانات الخاصة بتصريحه وتفاصيله من خلال قائمة التصاريح.



تنقل

يعد هذا التطبيق وسيلة سهلة لمساعدة الحجاج في حجز العربات الكهربائية والعادية لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام، وذلك من خلال هواتفهم الذكية.



ويمتاز التطبيق بكونه يتيح آلية الحجز المسبق، ويقلل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات، ما يحقق التباعد الآمن بين الحجاج، ويوفر للمستخدم الدفع الائتماني، وكذلك الدفع عند الاستلام في خدمة تتوافر على مدار الساعة.



مناسكنا

يقدم التطبيق حزمة من الخدمات على الأجهزة الذكية التي يحتاج إليها ضيوف الرحمن من الحجاج والعمّار والزوار خلال رحلتهم في المشاعر المقدسة، ويتعرف من خلاله الحاج على أوقات التفويج، ورمي الجمرات، وتحرك الحافلات، وأوقات الذهاب إلى الحرم لأداء الصلاة.



ويدعم التطبيق سبع لغات، هي اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأردو، والتركية، والملايو، والبنقالية، كما يقدم التطبيق خصائص عدة، كخرائط مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، وجدة، وتحتوي تلك الخرائط على مجموعة كبيرة من المواقع التي تهم الضيف الكريم خلال رحلته مصنفة وسهلة الاستخدام.



بنان

وهو تطبيق متطور مخصص للجهات الأمنية ولرجال الأمن، ويعمل على التثبت من هوية الحجاج بوساطة بصمة الإصبع والوجه، وتسهيل دخولهم إلى الأماكن المكتظة، أو في حالة وجود حالات مرض، أو فقدان الأوراق الثبوتية.



اسعفني

يعمل التطبيق الذكي على مساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة، واستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية بـ6 لغات من خلال الهلال الأحمر، ويتيح التطبيق للحجاج إمكانية استدعاء فرقة إسعافية قريبة منه، ويتم طلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومنه يتم معرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع صاحب البلاغ.



ويتيح أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من الحاج وأرقام الطوارئ للجهات الإغاثية الأخرى القريبة منه، كما يدعم التطبيق أيضا فئة ذوي الاحتياجات الخاصّة من الصم والبكم لتقديم البلاغات من خلال إرسال رسالة استغاثة أو طلب الخدمة الإسعافية دون الحاجة إلى إجراء أي مكالمة مع غرفة العمليات.



مصحف الحرمين

يقدم التطبيق الخاص بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين نسخة عالية الدقة من تلك المعتمدة لطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة برواية حفص عن عاصم بـ5 لغات هي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والإندونيسية، ويتوقع تحديثه ليصبح بعشر لغات عالمية.



ويتضمن التطبيق تلاوات لأئمة الحرم الحاليين والسابقين، ويحتوي على التفسير الميسر للقرآن، كما يحتوي على محرك بحث دقيق في ألفاظ القرآن وتراكيبه، ويدعم نمط القراءة الليلية الذي يساعد على راحة العينين، خصوصًا في الأماكن المظلمة.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 01:45 AM

التكنولوجيا في خدمة الحجيج.. كيف سخرت المملكة التقنية لمساعدة ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم؟ حج ذكي وآمن.. تطبيقات لا غنى عنها





A A A





1 مشاركة