"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على تبوك
تشمل 3 محافظات وتستمر لـ 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: تيماء والوجه وأملج.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على تبوك
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-04-05
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: تيماء والوجه وأملج.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
01:57 PM
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على تبوك
تشمل 3 محافظات وتستمر لـ 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: تيماء والوجه وأملج.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.