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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على تبوك

تشمل 3 محافظات وتستمر لـ 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: تيماء والوجه وأملج.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على تبوك
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: تيماء والوجه وأملج.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
01:57 PM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على تبوك

تشمل 3 محافظات وتستمر لـ 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: تيماء والوجه وأملج.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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