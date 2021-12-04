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الفصل الدراسي الثاني ينطلق في النماص وسط استعدادات مكتملة

ينطلق يوم غدٍ الأحد الفصل الدراسي الثاني للعام 1443هـ بتعليم النماص وسط استعدادات مكتملة.

وبدأت الإدارة منذ بداية الاختبارات للفصل الأول بمتابعة الصيانة والنظافة والتدفئة والسلامة وترحيل مقررات الفصل الدراسي الثاني بنسبة 100 ‎%‎ إلى المدارس بإشراف من مدير التعليم عمر الغامدي.

كما تابع نتائج الطلاب والطالبات وهنأهم جميعًا بالنجاح، وعبّر عن شكره لمديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي على ما قدموه من عطاء كبير.

تعليم النماص

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الفصل الدراسي الثاني ينطلق في النماص وسط استعدادات مكتملة
سبق

ينطلق يوم غدٍ الأحد الفصل الدراسي الثاني للعام 1443هـ بتعليم النماص وسط استعدادات مكتملة.

وبدأت الإدارة منذ بداية الاختبارات للفصل الأول بمتابعة الصيانة والنظافة والتدفئة والسلامة وترحيل مقررات الفصل الدراسي الثاني بنسبة 100 ‎%‎ إلى المدارس بإشراف من مدير التعليم عمر الغامدي.

كما تابع نتائج الطلاب والطالبات وهنأهم جميعًا بالنجاح، وعبّر عن شكره لمديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي على ما قدموه من عطاء كبير.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
11:36 PM

الفصل الدراسي الثاني ينطلق في النماص وسط استعدادات مكتملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - النماص
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ينطلق يوم غدٍ الأحد الفصل الدراسي الثاني للعام 1443هـ بتعليم النماص وسط استعدادات مكتملة.

وبدأت الإدارة منذ بداية الاختبارات للفصل الأول بمتابعة الصيانة والنظافة والتدفئة والسلامة وترحيل مقررات الفصل الدراسي الثاني بنسبة 100 ‎%‎ إلى المدارس بإشراف من مدير التعليم عمر الغامدي.

كما تابع نتائج الطلاب والطالبات وهنأهم جميعًا بالنجاح، وعبّر عن شكره لمديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي على ما قدموه من عطاء كبير.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,139
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,520
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,339

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