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"هلال المدينة" يبدأ تنفيذ خطته التشغيلية للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.. غدًا

"السهلى": تتضمن تطبيق الإجراءات الوقائية بتواجد 200 متطوع ومتطوعة في 7 مواقع

تبدأ هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة صباح غدًا الأحد تنفيذ الخطة التشغيلية للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف ووزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، وذلك بناءً على الموافقة الكريمة بفتح الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن الخطة تتضمن تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة وفحص المصلين وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال الفرق التطوعية التابعة للهيئة.

وأوضح "السهلي" أن الخطة شملت تمركز فرق إسعافية وتشغيل سبعة مواقع للفرق التطوعية الرجالية والنسائية تشتمل مهامها على التغطية الإسعافية وتطبيق الإجراءات الاحترازية وفحص درجة حرارة المصلين، وتتكون الفرق التطوعية الإسعافية الواحدة من متطوعين إلى ثلاثة متطوعين فيما تتكون فرق الفحص من خمسة متطوعين كحد أدنى.

وقال إنه قد تم تجهيز أكثر من 200 متطوع ومتطوعة للعمل ضمن هذه الخطة بما يتماشى مع الاشتراطات الموضوعة من قبل الهيئة، حيث تم مشاركة المتطوعين في الفرضية المقامة من قبل وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشريف للدخول للروضة الشريفة اليوم السبت.

كما تم تجهيز المتطوعين بالدورات اللازمة حسب الاحتياج قبل البدء بالتنفيذ ويشتمل التجهيز للتطوع على 9 عربات كهربائية وأجهزة طبية داخل الحقائب الإسعافية الموجودة مع كل فريق، كما تم تخصيص إحدى القنوات اللاسلكية لتيسير أعمال التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي.

واختتم "السهلي" تصريحاته بأنه يشرف ويقف على تنفيذ الخطة مدير فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة د. أحمد بن علي الزهراني. مبينًا أن جميع المراكز الإسعافية حول المسجد النبوي على استعداد كامل للخدمات الإسعافية على مدار الساعة.

ويمكن الإنضمام للفريق التطوعي من خلال موقع الهيئة التطوعي على الرابط https://srcavolunteer.srca.org.sa/

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"هلال المدينة" يبدأ تنفيذ خطته التشغيلية للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.. غدًا
سبق

تبدأ هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة صباح غدًا الأحد تنفيذ الخطة التشغيلية للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف ووزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، وذلك بناءً على الموافقة الكريمة بفتح الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن الخطة تتضمن تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة وفحص المصلين وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال الفرق التطوعية التابعة للهيئة.

وأوضح "السهلي" أن الخطة شملت تمركز فرق إسعافية وتشغيل سبعة مواقع للفرق التطوعية الرجالية والنسائية تشتمل مهامها على التغطية الإسعافية وتطبيق الإجراءات الاحترازية وفحص درجة حرارة المصلين، وتتكون الفرق التطوعية الإسعافية الواحدة من متطوعين إلى ثلاثة متطوعين فيما تتكون فرق الفحص من خمسة متطوعين كحد أدنى.

وقال إنه قد تم تجهيز أكثر من 200 متطوع ومتطوعة للعمل ضمن هذه الخطة بما يتماشى مع الاشتراطات الموضوعة من قبل الهيئة، حيث تم مشاركة المتطوعين في الفرضية المقامة من قبل وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشريف للدخول للروضة الشريفة اليوم السبت.

كما تم تجهيز المتطوعين بالدورات اللازمة حسب الاحتياج قبل البدء بالتنفيذ ويشتمل التجهيز للتطوع على 9 عربات كهربائية وأجهزة طبية داخل الحقائب الإسعافية الموجودة مع كل فريق، كما تم تخصيص إحدى القنوات اللاسلكية لتيسير أعمال التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي.

واختتم "السهلي" تصريحاته بأنه يشرف ويقف على تنفيذ الخطة مدير فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة د. أحمد بن علي الزهراني. مبينًا أن جميع المراكز الإسعافية حول المسجد النبوي على استعداد كامل للخدمات الإسعافية على مدار الساعة.

ويمكن الإنضمام للفريق التطوعي من خلال موقع الهيئة التطوعي على الرابط https://srcavolunteer.srca.org.sa/

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
09:49 PM

"هلال المدينة" يبدأ تنفيذ خطته التشغيلية للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.. غدًا

"السهلى": تتضمن تطبيق الإجراءات الوقائية بتواجد 200 متطوع ومتطوعة في 7 مواقع

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عبدالله الراجحي - المدينة المنورة
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تبدأ هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة صباح غدًا الأحد تنفيذ الخطة التشغيلية للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف ووزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، وذلك بناءً على الموافقة الكريمة بفتح الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن الخطة تتضمن تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة وفحص المصلين وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال الفرق التطوعية التابعة للهيئة.

وأوضح "السهلي" أن الخطة شملت تمركز فرق إسعافية وتشغيل سبعة مواقع للفرق التطوعية الرجالية والنسائية تشتمل مهامها على التغطية الإسعافية وتطبيق الإجراءات الاحترازية وفحص درجة حرارة المصلين، وتتكون الفرق التطوعية الإسعافية الواحدة من متطوعين إلى ثلاثة متطوعين فيما تتكون فرق الفحص من خمسة متطوعين كحد أدنى.

وقال إنه قد تم تجهيز أكثر من 200 متطوع ومتطوعة للعمل ضمن هذه الخطة بما يتماشى مع الاشتراطات الموضوعة من قبل الهيئة، حيث تم مشاركة المتطوعين في الفرضية المقامة من قبل وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشريف للدخول للروضة الشريفة اليوم السبت.

كما تم تجهيز المتطوعين بالدورات اللازمة حسب الاحتياج قبل البدء بالتنفيذ ويشتمل التجهيز للتطوع على 9 عربات كهربائية وأجهزة طبية داخل الحقائب الإسعافية الموجودة مع كل فريق، كما تم تخصيص إحدى القنوات اللاسلكية لتيسير أعمال التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي.

واختتم "السهلي" تصريحاته بأنه يشرف ويقف على تنفيذ الخطة مدير فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة د. أحمد بن علي الزهراني. مبينًا أن جميع المراكز الإسعافية حول المسجد النبوي على استعداد كامل للخدمات الإسعافية على مدار الساعة.

ويمكن الإنضمام للفريق التطوعي من خلال موقع الهيئة التطوعي على الرابط https://srcavolunteer.srca.org.sa/

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