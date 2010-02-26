شرطة جدة تحقق بمقتل عشرينية ألقت بنفسها من سيارة توصيل.. وشقيقتها تتهم السائق

قالت طلبنا التوقف ورفض وتصرفاته كانت مريبة

تحقق الجهات الأمنية بشرطة جدة في مقتل فتاة سعودية صباح السبت الماضي، عندما ألقت بنفسها من سيارة يقودها مواطن متعاقد مع شركة توصيل.

ووفقاً لمصادر "سبق" فإن الفتاة العشرينية وشقيقتها ركبا سيارة متعاقدة مع شركة توصيل وشكّت الفتاة في تصرفات السائق وقيامه بالاتصال مع صديقه وشكوكها في بعض العبارات وهو يتكلم، وعندها فتحت الفتاة باب السيارة وألقت بنفسها مما أدى إلى وفاتها، قبل أن يتوقف السائق.

وباشرت دوريات الأمن الحادث، وتم التحفظ على قائد المركبة لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع في شمال جدة، حيث سلمت الواقعة لشرطة أبحر التي تولت التحقيق مع السائق ومع شقيقة المتوفاة، والتي أكدت في ثنايا التحقيق أن أموراً مريبة ظهرت على السائق ما أدى إلى إلقاء شقيقتها بجسمها خارج المركبة بعد أن طلبت منه التوقف ورفض.

ولا زالت الجهات الأمنية تحقق، وقد تستعين بالطبيب الشرعي ورفع التحاليل اللازمة لمعرفة ملابسات القضية.