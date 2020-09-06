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تصحيح : "الصحة": تسجيل 756 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 895 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في الولايات المتحدة: أكثر من 44 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

طبقًا لبيانات جامعة هوبكنز الأمريكية

كشفت جامعة هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ازداد بـ44,4 ألفًا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الجامعة التي تتابع جائحة كورونا بالاعتماد على بيانات السلطات الفيدرالية والمحلية الأمريكية ومصادر مفتوحة أخرى؛ أن الأطباء سجلوا 44452 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد منذ يوم السبت. وأضاف البيان أن 783 شخصًا من بين المصابين بفيروس كورونا توفوا خلال الفترة نفسها.

وتأتي هذه الأرقام بعد يوم من إعلان الجامعة عن تسجيل 50502 إصابة و965 وفاة جديدة بكورونا.

ووفقًا للإحصائيات الأخيرة لجامعة هوبكنز فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا المسجلة في الولايات المتحدة، منذ بداية الجائحة، 6246162 حالة إصابة، إضافة إلى تسجيل 188553 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس 2,3 مليون.

الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

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كورونا في الولايات المتحدة: أكثر من 44 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
سبق

كشفت جامعة هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ازداد بـ44,4 ألفًا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الجامعة التي تتابع جائحة كورونا بالاعتماد على بيانات السلطات الفيدرالية والمحلية الأمريكية ومصادر مفتوحة أخرى؛ أن الأطباء سجلوا 44452 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد منذ يوم السبت. وأضاف البيان أن 783 شخصًا من بين المصابين بفيروس كورونا توفوا خلال الفترة نفسها.

وتأتي هذه الأرقام بعد يوم من إعلان الجامعة عن تسجيل 50502 إصابة و965 وفاة جديدة بكورونا.

ووفقًا للإحصائيات الأخيرة لجامعة هوبكنز فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا المسجلة في الولايات المتحدة، منذ بداية الجائحة، 6246162 حالة إصابة، إضافة إلى تسجيل 188553 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس 2,3 مليون.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
05:54 PM

كورونا في الولايات المتحدة: أكثر من 44 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

طبقًا لبيانات جامعة هوبكنز الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت جامعة هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ازداد بـ44,4 ألفًا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الجامعة التي تتابع جائحة كورونا بالاعتماد على بيانات السلطات الفيدرالية والمحلية الأمريكية ومصادر مفتوحة أخرى؛ أن الأطباء سجلوا 44452 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد منذ يوم السبت. وأضاف البيان أن 783 شخصًا من بين المصابين بفيروس كورونا توفوا خلال الفترة نفسها.

وتأتي هذه الأرقام بعد يوم من إعلان الجامعة عن تسجيل 50502 إصابة و965 وفاة جديدة بكورونا.

ووفقًا للإحصائيات الأخيرة لجامعة هوبكنز فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا المسجلة في الولايات المتحدة، منذ بداية الجائحة، 6246162 حالة إصابة، إضافة إلى تسجيل 188553 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس 2,3 مليون.

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