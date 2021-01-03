تزامنًا مع إجازة نصف العام .. إقبال كبير من المتنزهين على واجهة "عسير البحرية"

"الحميدي": تخصيص 120 عاملاً للقيام بعمليات التعقيم للوقاية من "كورونا"

شهدت واجهة عسير البحرية كثافة من الزوار والمتنزهين من منطقة عسير والمناطق المجاورة لها للاستمتاع بالأجواء الدافئة والوسائل الترفيهية بالواجهة، تزامناً مع إجازة منتصف العام الدراسي.

وصرح الدكتور "وليد الحميدي" أمين منطقة عسير بأن بلدية الساحل تولي الواجهة البحرية اهتماماً بالغاً؛ لما لها من مكانة وأهمية كونها وجهة سياحية هامة ومقصداً للزوار ، إضافة لكونها من أهم المشاريع الاستثمارية التي أنشأتها المملكة مؤخراً؛ وذلك بما تتضمنه من فرص استثمارية وترفيهية كبيرة مما جعلها المقصد الأول للزوار خلال العطلات والإجازات.

وقال: إن البلدية تستعد بشكل مكثف لاستقبال الزوار خلال العطلات والإجازات ومن بينها إجازة منتصف العام الدراسي؛ حيث استنفرت جهودها مع توافد الزائرين للواجهة، وضاعفت من أعمالها وطاقاتها من خلال قيامها بتخصيص فرق تفتيشية تابعة لصحة البيئة وعددهم 6 أفراد للمراقبة على الأكشاك والعربات التي تقوم ببيع الأطعمة والمأكولات، إضافة إلى تخصيص 120 عاملاً حيث يتم تقسيمهم على فترتين؛ صباحية ومسائية للقيام بمهامهم المطلوبة التي من أهمها عمليات النظافة والصيانة، وكذلك عمليات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك لعدم انتشار الحشرات الضارة؛ حيث يتم رش جميع المواقع في الواجهة البحرية بعدد 2 سيارات رش قبل دخول الزوار وبعد خروجهم، إضافة لتعقيم دورات المياه البالغ عددها 6 دورات.

وأكد "الحميدي" أن مهام العمال أيضاً تهذيب الأشجار وعددها 3000 شجرة، وكذلك قص النجيلة والاهتمام بالمسطحات الخضراء، فضلاً عن تنظيف الشاطئ من مخلفات البحر؛ حيث وفّرت البلدية لهذه الأعمال معداتها المخصصة لها وهي (عدد 5 قلاب كبير - 1 عرجاء - 1 بوكلين - 2 شيول ) .

وأوضح "الحميدي" أن من بين الإجراءات التي اتخذتها البلدية بسبب قدوم الزوار بأعداد كبيرة للواجهة تجهيز عدد من المواقع والمشروعات الاستثمارية أمام المستثمرين، والتي بلغ عددها 32 موقعاً، إضافة إلى 8 أكشاك مخصصة للأسر المنتجة وعدد 16 سيارة للفود ترك لتقديم المأكولات والمشروبات الساخنة للزوار، وأكد أنه من مميزات الواجهة أنها تضم عدد 88 جلسة عربية تتراوح مساحتها ما بين 2000 متر إلى 6000 متر في مواقع مختلفة، وكذلك وجود الجلسات الشاطئية المباشرة وعددها 80 جلسة على الشاطئ مباشرةً، فضلاً عن توفير عربات الجولف لتنقل المتنزهين بين مواقع الواجهة بعدد 3 سيارات صغيرة و7سيارات كبيرة ، وكذلك وجود الأدوات الترفيهية؛ ومنها الدراجات الهوائية بعدد 40 دراجة، فضلاً عن وجود 4 مواقع ألعاب للأطفال .

واختتم "الحميدي" بمناشدة الزوار بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء للكمامات والحرص على التباعد وعدم التجمع بكثافة بما يسمح بانتشار فيروس كورونا، سائلاً المولى عز وجل للجميع الصحة والعافية وقضاء إجازة سعيدة بالواجهة.