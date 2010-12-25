"عدو البشرية" في العراق.. 1140 إصابة جديدة و11 حالة وفاة
إجمالى عدد الإصابات بالمستشفيات 48316 منهم 192في العناية
سجل العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 589943 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12755، فيما تم تسجيل 1531 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 528872 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 48316 مصاباً؛ منهم 192 في العناية المركزة.
"عدو البشرية" في العراق.. 1140 إصابة جديدة و11 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-12-25
سجل العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 589943 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12755، فيما تم تسجيل 1531 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 528872 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 48316 مصاباً؛ منهم 192 في العناية المركزة.
25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
07:00 PM
"عدو البشرية" في العراق.. 1140 إصابة جديدة و11 حالة وفاة
إجمالى عدد الإصابات بالمستشفيات 48316 منهم 192في العناية
سجل العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 589943 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12755، فيما تم تسجيل 1531 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 528872 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 48316 مصاباً؛ منهم 192 في العناية المركزة.