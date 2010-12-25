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"الصحة": تسجيل 178 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 207 خلال الـ24 ساعة الماضية

"عدو البشرية" في العراق.. 1140 إصابة جديدة و11 حالة وفاة

إجمالى عدد الإصابات بالمستشفيات 48316 منهم 192في العناية

سجل العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 589943 إصابة.


وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12755، فيما تم تسجيل 1531 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 528872 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 48316 مصاباً؛ منهم 192 في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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"عدو البشرية" في العراق.. 1140 إصابة جديدة و11 حالة وفاة
سبق

سجل العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 589943 إصابة.


وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12755، فيما تم تسجيل 1531 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 528872 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 48316 مصاباً؛ منهم 192 في العناية المركزة.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
07:00 PM

"عدو البشرية" في العراق.. 1140 إصابة جديدة و11 حالة وفاة

إجمالى عدد الإصابات بالمستشفيات 48316 منهم 192في العناية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 589943 إصابة.


وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12755، فيما تم تسجيل 1531 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 528872 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 48316 مصاباً؛ منهم 192 في العناية المركزة.

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