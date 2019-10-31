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شاهد.. أمير الجوف يقف على أعمال المسح والتنقيب لموقع "الجِمال الأثري"

قال: فريد من نوعه على مستوى العالم من حيث الرسومات وحجمها

وقف أمير منطقة الجوف، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم؛ على أعمال البعثة السعودية الفرنسية في المسح والتنقيب لموقع الجِمال الأثري شمال مدينة سكاكا.

وفور وصوله للموقع استمع من مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، ياسر بن إبراهيم العلي؛ عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية للمحافظة على المواقع الأثرية واستقطاب الباحثين والمختصين للبحث والتنقيب عن مواقع جديدة.

والتقى أمير الجوف برئيس البعثة، جيوم شارلو، والدكتورة ماريا غانيان، وعضو الفريق مدير متحف الجوف أحمد القعيد، واطلع على أعمال المسح والتنقيب التي يجريها فريق البعثة في الموقع، مؤكدين أنه يعدّ موقعاً فريداً من نوعه على مستوى العالم من ناحية نوع الرسومات وحجمها التي تدل على الجِمال وحيوانات أخرى.

وأكد الأمير فيصل بن نواف على أهمية الحفاظ على الموقع، وعمل مزيد من الدراسات والنتائج حوله، كما أعرب عن شكره لصاحب المزرعة، لافي العودة، على تعاونه مع هيئة السياحة لاستلام الموقع للمحافظة عليه.

وأعرب مدير عام فرع هيئة السياحة بالمنطقة، عن شكره لأمير منطقة الجوف؛ لزيارته الموقع واهتمامه بالمواقع الأثرية وأعمال الهيئة، لافتاً إلى أن الفريق قدم أمس محاضرة في جامعة الجوف استعرض من خلالها النتائج وأعمال الفريق بالمنطقة خلال السنوات الماضية، كما أنه سبق تنظيم رحلة لكشافة التعليم للمساهمة بنظافة الموقع، مقدماً شكره لأمين المنطقة عضو مجلس التنمية السياحية، المهندس عاطف الشرعان؛ لتبني الأمانة رفعًا مساحيًّا لكامل الموقع.

أمير الجوف موقع "الجِمال الأثري" البعثة السعودية الفرنسية في المسح والتنقيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمير الجوف يقف على أعمال المسح والتنقيب لموقع "الجِمال الأثري"
سبق

وقف أمير منطقة الجوف، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم؛ على أعمال البعثة السعودية الفرنسية في المسح والتنقيب لموقع الجِمال الأثري شمال مدينة سكاكا.

وفور وصوله للموقع استمع من مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، ياسر بن إبراهيم العلي؛ عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية للمحافظة على المواقع الأثرية واستقطاب الباحثين والمختصين للبحث والتنقيب عن مواقع جديدة.

والتقى أمير الجوف برئيس البعثة، جيوم شارلو، والدكتورة ماريا غانيان، وعضو الفريق مدير متحف الجوف أحمد القعيد، واطلع على أعمال المسح والتنقيب التي يجريها فريق البعثة في الموقع، مؤكدين أنه يعدّ موقعاً فريداً من نوعه على مستوى العالم من ناحية نوع الرسومات وحجمها التي تدل على الجِمال وحيوانات أخرى.

وأكد الأمير فيصل بن نواف على أهمية الحفاظ على الموقع، وعمل مزيد من الدراسات والنتائج حوله، كما أعرب عن شكره لصاحب المزرعة، لافي العودة، على تعاونه مع هيئة السياحة لاستلام الموقع للمحافظة عليه.

وأعرب مدير عام فرع هيئة السياحة بالمنطقة، عن شكره لأمير منطقة الجوف؛ لزيارته الموقع واهتمامه بالمواقع الأثرية وأعمال الهيئة، لافتاً إلى أن الفريق قدم أمس محاضرة في جامعة الجوف استعرض من خلالها النتائج وأعمال الفريق بالمنطقة خلال السنوات الماضية، كما أنه سبق تنظيم رحلة لكشافة التعليم للمساهمة بنظافة الموقع، مقدماً شكره لأمين المنطقة عضو مجلس التنمية السياحية، المهندس عاطف الشرعان؛ لتبني الأمانة رفعًا مساحيًّا لكامل الموقع.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
04:41 PM

شاهد.. أمير الجوف يقف على أعمال المسح والتنقيب لموقع "الجِمال الأثري"

قال: فريد من نوعه على مستوى العالم من حيث الرسومات وحجمها

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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وقف أمير منطقة الجوف، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم؛ على أعمال البعثة السعودية الفرنسية في المسح والتنقيب لموقع الجِمال الأثري شمال مدينة سكاكا.

وفور وصوله للموقع استمع من مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، ياسر بن إبراهيم العلي؛ عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية للمحافظة على المواقع الأثرية واستقطاب الباحثين والمختصين للبحث والتنقيب عن مواقع جديدة.

والتقى أمير الجوف برئيس البعثة، جيوم شارلو، والدكتورة ماريا غانيان، وعضو الفريق مدير متحف الجوف أحمد القعيد، واطلع على أعمال المسح والتنقيب التي يجريها فريق البعثة في الموقع، مؤكدين أنه يعدّ موقعاً فريداً من نوعه على مستوى العالم من ناحية نوع الرسومات وحجمها التي تدل على الجِمال وحيوانات أخرى.

وأكد الأمير فيصل بن نواف على أهمية الحفاظ على الموقع، وعمل مزيد من الدراسات والنتائج حوله، كما أعرب عن شكره لصاحب المزرعة، لافي العودة، على تعاونه مع هيئة السياحة لاستلام الموقع للمحافظة عليه.

وأعرب مدير عام فرع هيئة السياحة بالمنطقة، عن شكره لأمير منطقة الجوف؛ لزيارته الموقع واهتمامه بالمواقع الأثرية وأعمال الهيئة، لافتاً إلى أن الفريق قدم أمس محاضرة في جامعة الجوف استعرض من خلالها النتائج وأعمال الفريق بالمنطقة خلال السنوات الماضية، كما أنه سبق تنظيم رحلة لكشافة التعليم للمساهمة بنظافة الموقع، مقدماً شكره لأمين المنطقة عضو مجلس التنمية السياحية، المهندس عاطف الشرعان؛ لتبني الأمانة رفعًا مساحيًّا لكامل الموقع.

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