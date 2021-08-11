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الأزمة لم تنته باستقالة الحكومة.. اللبنانيون يدعون لمظاهرات لـ"فن السطلة أولاً"

يطالبون بإزاحة الطبقة الحاكمة

انتشرت دعوات بين اللبنانيين اليوم (الثلاثاء) لتنظيم احتجاج يرفع شعار "دفن السلطة أولاً" بالقرب من ميناء بيروت، الذي شهد انفجاراً ضخماً قبل أسبوع، مما أودى بحياة 163 شخصًا على الأقل وإصابة ستة آلاف شخص وجعل مئات الآلاف بغير مأوى.

وورد في دعوة للاحتجاج نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الأزمة لم تنته بعد باستقالة الحكومة، فما زال هناك ميشال عون، ونبيه بري وكل المنظومة"، وفقاً لـ"رويترز".

ويجمع اللبنانيون على أن استقالة الحكومة أمس لا تعني شيئًا أمام هول مأساة انفجار بيروت، ويطالبون بإزاحة ما يصفونها بـ"طبقة حاكمة فاسدة "مسؤولة عن متاعب البلاد.

مظاهرات بيروت

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الأزمة لم تنته باستقالة الحكومة.. اللبنانيون يدعون لمظاهرات لـ"فن السطلة أولاً"
سبق

انتشرت دعوات بين اللبنانيين اليوم (الثلاثاء) لتنظيم احتجاج يرفع شعار "دفن السلطة أولاً" بالقرب من ميناء بيروت، الذي شهد انفجاراً ضخماً قبل أسبوع، مما أودى بحياة 163 شخصًا على الأقل وإصابة ستة آلاف شخص وجعل مئات الآلاف بغير مأوى.

وورد في دعوة للاحتجاج نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الأزمة لم تنته بعد باستقالة الحكومة، فما زال هناك ميشال عون، ونبيه بري وكل المنظومة"، وفقاً لـ"رويترز".

ويجمع اللبنانيون على أن استقالة الحكومة أمس لا تعني شيئًا أمام هول مأساة انفجار بيروت، ويطالبون بإزاحة ما يصفونها بـ"طبقة حاكمة فاسدة "مسؤولة عن متاعب البلاد.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
04:00 PM

الأزمة لم تنته باستقالة الحكومة.. اللبنانيون يدعون لمظاهرات لـ"فن السطلة أولاً"

يطالبون بإزاحة الطبقة الحاكمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتشرت دعوات بين اللبنانيين اليوم (الثلاثاء) لتنظيم احتجاج يرفع شعار "دفن السلطة أولاً" بالقرب من ميناء بيروت، الذي شهد انفجاراً ضخماً قبل أسبوع، مما أودى بحياة 163 شخصًا على الأقل وإصابة ستة آلاف شخص وجعل مئات الآلاف بغير مأوى.

وورد في دعوة للاحتجاج نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الأزمة لم تنته بعد باستقالة الحكومة، فما زال هناك ميشال عون، ونبيه بري وكل المنظومة"، وفقاً لـ"رويترز".

ويجمع اللبنانيون على أن استقالة الحكومة أمس لا تعني شيئًا أمام هول مأساة انفجار بيروت، ويطالبون بإزاحة ما يصفونها بـ"طبقة حاكمة فاسدة "مسؤولة عن متاعب البلاد.

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