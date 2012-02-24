الإمارات: 3.102 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 370.381

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 3.102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 378.637 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1.164 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 3.814 حالة للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 370.381 حالة.