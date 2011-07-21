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بأكثر من 10  لغات .. بثّ أكثر من 900 ألف رسالة sms توعوية لضيوف الرحمن

في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية خلال موسم الحج لهذا العام

بثّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد- ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة- أكثر من 900,000 رسالة "sms" عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات للحجاج ومقدمي الخدمة لهم بأكثر من 10 لغات منذ بدء موسم الحج، في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية في الحج لهذا العام.

كما بثّت في يوم عيد الأضحى أكثر من 180.000 رسالة تضمنت بيان أعمال يوم النحر والتهنئة بمناسبة العيد، فيما ستواصل الوزارة إرسال الرسائل النصية التوعوية فيما تبقى من أيام الحج، تزامنًا مع مراحل الحج وما يحتاج إليه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك، إلى جانب بث عددٍ من الرسائل التوعوية لحث الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وقامت بنشر بطائق دعوية إلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى توعية ضيوف الرحمن وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة والإسهام في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ضيوف الرحمن الحج موسم الحج المشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأكثر من 10  لغات .. بثّ أكثر من 900 ألف رسالة sms توعوية لضيوف الرحمن
سبق

بثّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد- ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة- أكثر من 900,000 رسالة "sms" عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات للحجاج ومقدمي الخدمة لهم بأكثر من 10 لغات منذ بدء موسم الحج، في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية في الحج لهذا العام.

كما بثّت في يوم عيد الأضحى أكثر من 180.000 رسالة تضمنت بيان أعمال يوم النحر والتهنئة بمناسبة العيد، فيما ستواصل الوزارة إرسال الرسائل النصية التوعوية فيما تبقى من أيام الحج، تزامنًا مع مراحل الحج وما يحتاج إليه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك، إلى جانب بث عددٍ من الرسائل التوعوية لحث الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وقامت بنشر بطائق دعوية إلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى توعية ضيوف الرحمن وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة والإسهام في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
09:09 PM
اخر تعديل
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
05:19 AM

بأكثر من 10  لغات .. بثّ أكثر من 900 ألف رسالة sms توعوية لضيوف الرحمن

في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية خلال موسم الحج لهذا العام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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بثّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد- ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة- أكثر من 900,000 رسالة "sms" عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات للحجاج ومقدمي الخدمة لهم بأكثر من 10 لغات منذ بدء موسم الحج، في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية في الحج لهذا العام.

كما بثّت في يوم عيد الأضحى أكثر من 180.000 رسالة تضمنت بيان أعمال يوم النحر والتهنئة بمناسبة العيد، فيما ستواصل الوزارة إرسال الرسائل النصية التوعوية فيما تبقى من أيام الحج، تزامنًا مع مراحل الحج وما يحتاج إليه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك، إلى جانب بث عددٍ من الرسائل التوعوية لحث الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وقامت بنشر بطائق دعوية إلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى توعية ضيوف الرحمن وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة والإسهام في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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