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"الصحة": تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية

وفيات "كورونا" في إيران تتخطى 20 ألفاً

تسجيل 153 حالة خلال 24 ساعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي؛ أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بلادها تجاوز 20 ألفًا، اليوم (الأربعاء)، بعد تسجيل 153 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 350.279.

وأوضحت سيما سادات لاري أن عدد الوفيات ارتفع إلى 20125، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أنه مع تسجيل 2444 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وصل إجمالي عدد الحالات إلى 350.279.

وإيران من أكثر الدول تضررًا من الجائحة في الشرق الأوسط.

إيران فيروس كورونا الجديد

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وفيات "كورونا" في إيران تتخطى 20 ألفاً
سبق

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي؛ أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بلادها تجاوز 20 ألفًا، اليوم (الأربعاء)، بعد تسجيل 153 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 350.279.

وأوضحت سيما سادات لاري أن عدد الوفيات ارتفع إلى 20125، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أنه مع تسجيل 2444 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وصل إجمالي عدد الحالات إلى 350.279.

وإيران من أكثر الدول تضررًا من الجائحة في الشرق الأوسط.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
06:02 PM

وفيات "كورونا" في إيران تتخطى 20 ألفاً

تسجيل 153 حالة خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي؛ أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بلادها تجاوز 20 ألفًا، اليوم (الأربعاء)، بعد تسجيل 153 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 350.279.

وأوضحت سيما سادات لاري أن عدد الوفيات ارتفع إلى 20125، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أنه مع تسجيل 2444 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وصل إجمالي عدد الحالات إلى 350.279.

وإيران من أكثر الدول تضررًا من الجائحة في الشرق الأوسط.

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