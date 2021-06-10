سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، وسط تفاؤل حيال تعافي الطلب بعد أن انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ الموجة الأولى من كوفيد-19.
فقد قفزت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً بما يعادل 0.4%، ليبلغ سعر التسوية 72.52 دولاراً للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أو 0.5%، لينهي الجلسة عند 70.29 دولاراً.
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أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب
بلغ سعر التسوية 72.52 دولاراً للبرميل
سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، وسط تفاؤل حيال تعافي الطلب بعد أن انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ الموجة الأولى من كوفيد-19.
فقد قفزت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً بما يعادل 0.4%، ليبلغ سعر التسوية 72.52 دولاراً للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أو 0.5%، لينهي الجلسة عند 70.29 دولاراً.
سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، وسط تفاؤل حيال تعافي الطلب بعد أن انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ الموجة الأولى من كوفيد-19.
أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب
بلغ سعر التسوية 72.52 دولاراً للبرميل
سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، وسط تفاؤل حيال تعافي الطلب بعد أن انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ الموجة الأولى من كوفيد-19.
فقد قفزت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً بما يعادل 0.4%، ليبلغ سعر التسوية 72.52 دولاراً للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أو 0.5%، لينهي الجلسة عند 70.29 دولاراً.