موجة غبار على طريق الطائف - الرياض.. ومستشفى ظلم يرفع الجاهزية

قدَّم خدمات طارئة لعدد من المراجعين الذين تأثروا من الموجة

رفع مستشفى ظلم العام جاهزيته للتعامل مع موجة الغبار التي تشهدها المنطقة اليوم؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى الذين يعانون مشاكل في الجهاز التنفسي نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة، وتحسبًا لوقوع حوادث مرورية على الطرقات الرئيسية بالمنطقة -لا قدر الله-.

وقدَّم المستشفى الخدمات الطبية اللازمة لعدد من المراجعين الذين تأثروا من موجة الغبار.

ووجَّه المستشفى لسكان المنطقة والمراجعين نصائح وإرشادات صحية للوقاية من الغبار؛ إذ دعا إلى الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل، وتجنُّب التعرُّض إلى الغبار إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء، مع تغييرها باستمرار.

كما نصح المستشفى مرضى الربو بأن يحملوا معهم بخاخ الربو الإسعافي الموسِّع للشعب الهوائية بشكل دائم، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي الذي تم وصفه لهم من قِبل الطبيب المعالج، والتوجُّه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة، ولم تستجب للبخاخ.

وكان المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية قد حذَّر من موجة الغبار الكثيفة التي يشهدها طريق الطائف-الرياض داعيًا سالكي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر.