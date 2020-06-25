بعد عودة الحياة الطبيعية.. رياضة المشي بحائل تستهوي محبيها

بشعار "نعود بحذر" والتقيد بتطبيق "البروتوكولات"

اجتذبت مضامير المشاة في حائل مرتاديها من جميع الأعمار من المواطنين والمقيمين بحذر، وذلك تزامنًا مع عودة الحياة الطبيعية، وسط التزام الجميع في التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها "البروتوكولات" الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة في التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الطبية والقماشية، تحت شعار "نعود بحذر" للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد.



وأكد عدد من الممارسين أن اللوحات الإرشادية في توجيه وإرشاد الممارسين إلى معرفة الأمتار التي يتم قطعها وعدد السعرات الحرارية التي تم حرقها من خلال المعادلات الرياضية المبنية على عدد الخطوات أثناء المشي؛ قد أسهمت في تشجيع الجميع على الاستمرار في ممارسة رياضة المشي والحفاظ على مزاولتها بشكل يومي لما يعود ذلك على جسم الإنسان بالعديد من الفوائد الصحية.