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"الفيفي" يروي تجربة التعدد.. تزوج من أربع نساء من مدرسة واحدة

قال: القدرة عامل أساسي.. ويتقاسمن أدوارهن وعملهن في المنزل

كشف "موسى الفيفي" الذي يوصف بجامع المتناقضات عن أنه كان يخطط لفكرة التعدد والزواج من 4 نساء منذ صغره، إذ كان هذا المشروع الأسري ضمن أهدافه في الحياة، لينجح في الزواج والارتباط بأربع نسوة يعملن في مدرسة واحدة بين معلمة ومديرة ومشرفة وطالبة.

وفي التفاصيل روى "الفيفي" الذي يجمع بين الأدب والشعر والتاريخ لبرنامج mbc في أسبوع مع محمد الجميري، قصة تعدد زيجاته وكيف استطاع الجمع بين زوجاته الأربع اللواتي كن في مدرسة واحدة، المديرة والمعلمة والمشرفة والطالبة، قائلاً: "كنت مخططاً لذلك وكانت ضمن أهدافي في الحياة ومنذ صغري؛ إذ تزوجت الأولى وأنا طالب في المرحلة الثانوية، وتزوجت الثانية وأنا طالب في السنة الدراسية الثانية في الجامعة، والثالثة بعد تخرجي من الجامعة وتعييني، وتزوجت الرابعة بعد زواجي من الثالثة بسنتين تقريبًا".

ودفعت القدرة المادية والنفسية والاجتماعية موسى الفيفي، للزواج بأربع، كانت الأولى أثناء دراسته في المرحلة الثانوية والرابعة قبل 20 عامًا.

وفي هذا الصدد يوجه نصيحته لمن يرغب بالتعدد قائلاً: "لا أنصح بالزواج إلا لكل مقتدر لأن القدرة المادية والصحية والعقلية هي المبدأ الأساسي".

ورغم السنوات إلا أن الوفاق والانسجام بين الزوجات الأربع قائم حتى إنهن دفعنه لإكمال دراسته، وهو قريب الآن من الحصول على شهادة الدكتوراه من سويسرا.

ووصف "الفيفي" إدارة حياته الأسرية العائلية قائلاً: "إدارة التعامل مع النساء أصعب من إدارة الشركات، فيجب أن يكون الرجل ذا عقلية وتصرف حكيم، والعدل وتحمل مسؤولية التعدد".

وأشار إلى أن زوجاته الأربع يتقاسمن أدوارهن وعملهن في المنزل، حيث إنه خصص لكل زوجة منزلاً مستقلاً".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيفي" يروي تجربة التعدد.. تزوج من أربع نساء من مدرسة واحدة
سبق

كشف "موسى الفيفي" الذي يوصف بجامع المتناقضات عن أنه كان يخطط لفكرة التعدد والزواج من 4 نساء منذ صغره، إذ كان هذا المشروع الأسري ضمن أهدافه في الحياة، لينجح في الزواج والارتباط بأربع نسوة يعملن في مدرسة واحدة بين معلمة ومديرة ومشرفة وطالبة.

وفي التفاصيل روى "الفيفي" الذي يجمع بين الأدب والشعر والتاريخ لبرنامج mbc في أسبوع مع محمد الجميري، قصة تعدد زيجاته وكيف استطاع الجمع بين زوجاته الأربع اللواتي كن في مدرسة واحدة، المديرة والمعلمة والمشرفة والطالبة، قائلاً: "كنت مخططاً لذلك وكانت ضمن أهدافي في الحياة ومنذ صغري؛ إذ تزوجت الأولى وأنا طالب في المرحلة الثانوية، وتزوجت الثانية وأنا طالب في السنة الدراسية الثانية في الجامعة، والثالثة بعد تخرجي من الجامعة وتعييني، وتزوجت الرابعة بعد زواجي من الثالثة بسنتين تقريبًا".

ودفعت القدرة المادية والنفسية والاجتماعية موسى الفيفي، للزواج بأربع، كانت الأولى أثناء دراسته في المرحلة الثانوية والرابعة قبل 20 عامًا.

وفي هذا الصدد يوجه نصيحته لمن يرغب بالتعدد قائلاً: "لا أنصح بالزواج إلا لكل مقتدر لأن القدرة المادية والصحية والعقلية هي المبدأ الأساسي".

ورغم السنوات إلا أن الوفاق والانسجام بين الزوجات الأربع قائم حتى إنهن دفعنه لإكمال دراسته، وهو قريب الآن من الحصول على شهادة الدكتوراه من سويسرا.

ووصف "الفيفي" إدارة حياته الأسرية العائلية قائلاً: "إدارة التعامل مع النساء أصعب من إدارة الشركات، فيجب أن يكون الرجل ذا عقلية وتصرف حكيم، والعدل وتحمل مسؤولية التعدد".

وأشار إلى أن زوجاته الأربع يتقاسمن أدوارهن وعملهن في المنزل، حيث إنه خصص لكل زوجة منزلاً مستقلاً".

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
09:10 PM

"الفيفي" يروي تجربة التعدد.. تزوج من أربع نساء من مدرسة واحدة

قال: القدرة عامل أساسي.. ويتقاسمن أدوارهن وعملهن في المنزل

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عبدالحكيم شار - الرياض
3
4,716

كشف "موسى الفيفي" الذي يوصف بجامع المتناقضات عن أنه كان يخطط لفكرة التعدد والزواج من 4 نساء منذ صغره، إذ كان هذا المشروع الأسري ضمن أهدافه في الحياة، لينجح في الزواج والارتباط بأربع نسوة يعملن في مدرسة واحدة بين معلمة ومديرة ومشرفة وطالبة.

وفي التفاصيل روى "الفيفي" الذي يجمع بين الأدب والشعر والتاريخ لبرنامج mbc في أسبوع مع محمد الجميري، قصة تعدد زيجاته وكيف استطاع الجمع بين زوجاته الأربع اللواتي كن في مدرسة واحدة، المديرة والمعلمة والمشرفة والطالبة، قائلاً: "كنت مخططاً لذلك وكانت ضمن أهدافي في الحياة ومنذ صغري؛ إذ تزوجت الأولى وأنا طالب في المرحلة الثانوية، وتزوجت الثانية وأنا طالب في السنة الدراسية الثانية في الجامعة، والثالثة بعد تخرجي من الجامعة وتعييني، وتزوجت الرابعة بعد زواجي من الثالثة بسنتين تقريبًا".

ودفعت القدرة المادية والنفسية والاجتماعية موسى الفيفي، للزواج بأربع، كانت الأولى أثناء دراسته في المرحلة الثانوية والرابعة قبل 20 عامًا.

وفي هذا الصدد يوجه نصيحته لمن يرغب بالتعدد قائلاً: "لا أنصح بالزواج إلا لكل مقتدر لأن القدرة المادية والصحية والعقلية هي المبدأ الأساسي".

ورغم السنوات إلا أن الوفاق والانسجام بين الزوجات الأربع قائم حتى إنهن دفعنه لإكمال دراسته، وهو قريب الآن من الحصول على شهادة الدكتوراه من سويسرا.

ووصف "الفيفي" إدارة حياته الأسرية العائلية قائلاً: "إدارة التعامل مع النساء أصعب من إدارة الشركات، فيجب أن يكون الرجل ذا عقلية وتصرف حكيم، والعدل وتحمل مسؤولية التعدد".

وأشار إلى أن زوجاته الأربع يتقاسمن أدوارهن وعملهن في المنزل، حيث إنه خصص لكل زوجة منزلاً مستقلاً".

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