النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طفا فوق الماء.. العثور على مفقود بحر الليث بعد 24 ساعة من فقدانه

كان يمارس السباحة مساء الإثنين قبل أن يختفي عن الأنظار وتم الإبلاغ

عثرت فرق الإنقاذ بحرس الحدود بالليث، مساء أمس الثلاثاء، على جثمان الشاب الذي كان قد فُقد في بحر الليث مساء الإثنين.

وكانت فرق الإنقاذ تواصل عملها على مدار الساعة بحثاً عن الشاب المفقود حتى تم العثور على جثمانه بعد أن طفا فوق الماء في الموقع الذي كان قد فُقد به.

وتم نقل جثمان الشاب لمستشفى الليث العام لإكمال الإجراءات اللازمة، قبل أن يتم تسليمه لأسرته، حيث أُديت عليه الصلاة ودُفن في مقبرة الليث.

وكان الشاب البالغ من العمر 29 عاماً "سعودي الجنسية" يمارس السباحة في بحر الليث، مساء الإثنين، قبل أن يختفي عن الأنظار، حيث أبلغ أحد المتنزهين حرس الحدود، الذي قام على الفور بعمليات البحث والتمشيط لكامل المنطقة التي فُقد بها، حيث استمرت أعمال البحث 24 ساعة حتى تم العثور عليه.

حرس الحدود محافظة الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طفا فوق الماء.. العثور على مفقود بحر الليث بعد 24 ساعة من فقدانه
سبق

عثرت فرق الإنقاذ بحرس الحدود بالليث، مساء أمس الثلاثاء، على جثمان الشاب الذي كان قد فُقد في بحر الليث مساء الإثنين.

وكانت فرق الإنقاذ تواصل عملها على مدار الساعة بحثاً عن الشاب المفقود حتى تم العثور على جثمانه بعد أن طفا فوق الماء في الموقع الذي كان قد فُقد به.

وتم نقل جثمان الشاب لمستشفى الليث العام لإكمال الإجراءات اللازمة، قبل أن يتم تسليمه لأسرته، حيث أُديت عليه الصلاة ودُفن في مقبرة الليث.

وكان الشاب البالغ من العمر 29 عاماً "سعودي الجنسية" يمارس السباحة في بحر الليث، مساء الإثنين، قبل أن يختفي عن الأنظار، حيث أبلغ أحد المتنزهين حرس الحدود، الذي قام على الفور بعمليات البحث والتمشيط لكامل المنطقة التي فُقد بها، حيث استمرت أعمال البحث 24 ساعة حتى تم العثور عليه.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
10:02 AM

طفا فوق الماء.. العثور على مفقود بحر الليث بعد 24 ساعة من فقدانه

كان يمارس السباحة مساء الإثنين قبل أن يختفي عن الأنظار وتم الإبلاغ

A A A
عوض الفهمي - الليث
0
223

عثرت فرق الإنقاذ بحرس الحدود بالليث، مساء أمس الثلاثاء، على جثمان الشاب الذي كان قد فُقد في بحر الليث مساء الإثنين.

وكانت فرق الإنقاذ تواصل عملها على مدار الساعة بحثاً عن الشاب المفقود حتى تم العثور على جثمانه بعد أن طفا فوق الماء في الموقع الذي كان قد فُقد به.

وتم نقل جثمان الشاب لمستشفى الليث العام لإكمال الإجراءات اللازمة، قبل أن يتم تسليمه لأسرته، حيث أُديت عليه الصلاة ودُفن في مقبرة الليث.

وكان الشاب البالغ من العمر 29 عاماً "سعودي الجنسية" يمارس السباحة في بحر الليث، مساء الإثنين، قبل أن يختفي عن الأنظار، حيث أبلغ أحد المتنزهين حرس الحدود، الذي قام على الفور بعمليات البحث والتمشيط لكامل المنطقة التي فُقد بها، حيث استمرت أعمال البحث 24 ساعة حتى تم العثور عليه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,048
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,949
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,705
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,595

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة