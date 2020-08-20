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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بدولة لاتفيا سبل دعم التعاون الثنائي

بحثا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، بمقر وزارة خارجية لاتفيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية لاتيفا الدكتور فيصل غلام، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، والمستشار عبدالرحمن الداوود.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بدولة لاتفيا سبل دعم التعاون الثنائي
سبق

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، بمقر وزارة خارجية لاتفيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية لاتيفا الدكتور فيصل غلام، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، والمستشار عبدالرحمن الداوود.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
05:03 PM

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بدولة لاتفيا سبل دعم التعاون الثنائي

بحثا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، بمقر وزارة خارجية لاتفيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية لاتيفا الدكتور فيصل غلام، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، والمستشار عبدالرحمن الداوود.

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