هطلت أمطار مساء اليوم متفاوتة الغزارة على أجزاء متفرقة من منطقة جازان، شملت محافظات (فيفا، والعيدابي، والداير، والعارضة، والحرث، وصامطة، والطوال). جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

هطول أمطار متفرقة على منطقة جازان مساء اليوم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-24 هطلت أمطار مساء اليوم متفاوتة الغزارة على أجزاء متفرقة من منطقة جازان، شملت محافظات (فيفا، والعيدابي، والداير، والعارضة، والحرث، وصامطة، والطوال). جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442 10:43 PM

هطول أمطار متفرقة على منطقة جازان مساء اليوم شملت فيفا والعيدابي والداير والعارضة وصامطة والطوال





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هطلت أمطار مساء اليوم متفاوتة الغزارة على أجزاء متفرقة من منطقة جازان، شملت محافظات (فيفا، والعيدابي، والداير، والعارضة، والحرث، وصامطة، والطوال). جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.