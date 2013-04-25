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هطول أمطار متفرقة على منطقة جازان مساء اليوم

شملت فيفا والعيدابي والداير والعارضة وصامطة والطوال

هطلت أمطار مساء اليوم متفاوتة الغزارة على أجزاء متفرقة من منطقة جازان، شملت محافظات (فيفا، والعيدابي، والداير، والعارضة، والحرث، وصامطة، والطوال). جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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هطول أمطار متفرقة على منطقة جازان مساء اليوم
سبق

هطلت أمطار مساء اليوم متفاوتة الغزارة على أجزاء متفرقة من منطقة جازان، شملت محافظات (فيفا، والعيدابي، والداير، والعارضة، والحرث، وصامطة، والطوال). جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
10:43 PM

هطول أمطار متفرقة على منطقة جازان مساء اليوم

شملت فيفا والعيدابي والداير والعارضة وصامطة والطوال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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369

هطلت أمطار مساء اليوم متفاوتة الغزارة على أجزاء متفرقة من منطقة جازان، شملت محافظات (فيفا، والعيدابي، والداير، والعارضة، والحرث، وصامطة، والطوال). جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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