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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 4 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: الوجه وأملج وضباء وشرما بنيوم.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: الوجه وأملج وضباء وشرما بنيوم.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
01:23 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 4 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: الوجه وأملج وضباء وشرما بنيوم.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

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