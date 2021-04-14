النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بناء" تُنْفق مليوني ريال على السلة الرمضانية وذبيحة رمضان

ضمن خطتها لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية خلال الشهر الكريم

أنفقت جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، أكثر من مليوني ريال على مستفيديها، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتم صرف المبلغ على السلة الرمضانية وذبيحة رمضان التي تقدم للأيتام.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، أن الجمعية سعت لتوفير متطلبات أسر الأيتام خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن قيمة السلة الرمضانية تبلغ 200 ريال للسلة الواحدة، وعدد الأسر المستفيدة منها 745 أسرة تشمل 2636 فرداً.

وأضاف "الخالدي" أن الذبيحة الرمضانية بلغت 145 ذبيحة، تستفيد منها 290 أسرة تشمل 1015 مستفيداً.

وهنأ "الخالدي" مستفيدي الجمعية بشهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الجمعية حريصة على دعم أسر الأيتام خلال الشهر المبارك، ولا يقتصر على الدعم المادي فقط، وإنما تسعى الجمعية إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية والتركيز على البرامج والمشاريع التي يكون أثرها دائم على اليتيم وأسرته عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بناء" تُنْفق مليوني ريال على السلة الرمضانية وذبيحة رمضان
سبق

أنفقت جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، أكثر من مليوني ريال على مستفيديها، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتم صرف المبلغ على السلة الرمضانية وذبيحة رمضان التي تقدم للأيتام.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، أن الجمعية سعت لتوفير متطلبات أسر الأيتام خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن قيمة السلة الرمضانية تبلغ 200 ريال للسلة الواحدة، وعدد الأسر المستفيدة منها 745 أسرة تشمل 2636 فرداً.

وأضاف "الخالدي" أن الذبيحة الرمضانية بلغت 145 ذبيحة، تستفيد منها 290 أسرة تشمل 1015 مستفيداً.

وهنأ "الخالدي" مستفيدي الجمعية بشهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الجمعية حريصة على دعم أسر الأيتام خلال الشهر المبارك، ولا يقتصر على الدعم المادي فقط، وإنما تسعى الجمعية إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية والتركيز على البرامج والمشاريع التي يكون أثرها دائم على اليتيم وأسرته عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
02:14 PM

"بناء" تُنْفق مليوني ريال على السلة الرمضانية وذبيحة رمضان

ضمن خطتها لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية خلال الشهر الكريم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
455

أنفقت جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، أكثر من مليوني ريال على مستفيديها، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتم صرف المبلغ على السلة الرمضانية وذبيحة رمضان التي تقدم للأيتام.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، أن الجمعية سعت لتوفير متطلبات أسر الأيتام خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن قيمة السلة الرمضانية تبلغ 200 ريال للسلة الواحدة، وعدد الأسر المستفيدة منها 745 أسرة تشمل 2636 فرداً.

وأضاف "الخالدي" أن الذبيحة الرمضانية بلغت 145 ذبيحة، تستفيد منها 290 أسرة تشمل 1015 مستفيداً.

وهنأ "الخالدي" مستفيدي الجمعية بشهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الجمعية حريصة على دعم أسر الأيتام خلال الشهر المبارك، ولا يقتصر على الدعم المادي فقط، وإنما تسعى الجمعية إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية والتركيز على البرامج والمشاريع التي يكون أثرها دائم على اليتيم وأسرته عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,115
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,032
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,316
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,397

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة