"بناء" تُنْفق مليوني ريال على السلة الرمضانية وذبيحة رمضان

ضمن خطتها لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية خلال الشهر الكريم

أنفقت جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، أكثر من مليوني ريال على مستفيديها، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتم صرف المبلغ على السلة الرمضانية وذبيحة رمضان التي تقدم للأيتام.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، أن الجمعية سعت لتوفير متطلبات أسر الأيتام خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن قيمة السلة الرمضانية تبلغ 200 ريال للسلة الواحدة، وعدد الأسر المستفيدة منها 745 أسرة تشمل 2636 فرداً.

وأضاف "الخالدي" أن الذبيحة الرمضانية بلغت 145 ذبيحة، تستفيد منها 290 أسرة تشمل 1015 مستفيداً.

وهنأ "الخالدي" مستفيدي الجمعية بشهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الجمعية حريصة على دعم أسر الأيتام خلال الشهر المبارك، ولا يقتصر على الدعم المادي فقط، وإنما تسعى الجمعية إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية والتركيز على البرامج والمشاريع التي يكون أثرها دائم على اليتيم وأسرته عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية.